Gdzie Polacy jeżdżą do pracy sezonowej?

Jakie kraje wybierają Polacy w ramach pracy sezonowej?

- Statystyki agencji pracy pokazują, że od wielu lat wśród najpopularniejszych krajów do zagranicznej pracy tymczasowej znajdują się: Holandia, Niemcy - podaje serwis businessinsider.com.pl. Dwa wspomniane kraje zdecydowanie wyprzedzają resztę stawki. Przyczyna może być prozaiczna - bliskość geograficzna oraz chłonny rynek pracy w ramach zamożniejszych krajów UE.

Jakie zarobki w pracy sezonowej przy zbiorach na niemieckich polach?

- Nie pracujemy na akord, tylko na godziny. Stawka jest taka, jak w całych Niemczech - 12,41 euro. Jeśli ktoś chce wypracować więcej i bierze nadgodziny, może dojść do 3,5-4 tys. euro miesięcznie. Po trzech miesiącach dostaję na rękę około 40 tysięcy złotych i myślę, że to dobra stawka. Oczywiście są różni ludzie, niektórzy chcą jak najszybciej skończyć - ale nasza ekipa wie, po co tu przyjeżdża. Dla niektórych to główne źródło dochodu – ujawnia cytowana przez wp.pl osoba znająca z doświadczenia realia pracy przy zbiorach na niemieckich polach.

Wynagrodzenie w Niemczech. Ile zarobi pielęgniarka?

Kraje europy zachodniej oferują pielęgniarkom wysokie wynagrodzenie. Dania, Norwegia i Holandia płacą odpowiednio 68, 63, oraz 61 tys. euro rocznie. Jak wyglądają zarobki pielęgniarek u naszych zachodnich sąsiadów? W porównaniu z europejską czołówką, Niemcy płaca raczej skromnie – „jedynie” 47 tys. euro rocznie.

Wynagrodzenie w Niemczech na przykładzie mechaników

Jak podaje serwis salaryexpert.com, mechanik samochodowy w Niemczech zarabia średnio 22 euro za godzinę pracy. Ta sama strona podaje średnie zarobki mechanika samochodowego w Niemczech w skali roku – średnio 46 tys. euro.Powyższe dane wskazują, że za Odrą można liczyć na wysokie zarobki zarówno na stanowiskach specjalistycznych, jak i w zawodach niewymagających doświadczenia.