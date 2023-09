Gdzie Polacy latali na wakacje? Ile ich to kosztowało?

Polskę czeka demograficzna katastrofa. Liczba ludności może spaść nawet o ok. 10.5 mln

Gdzie Polacy latali na wakacje?

Szczytowy okres sezonu wakacyjnymi za nami. W badaniu zrealizowanym dla eSky.pl przez GfK Polonia, nawet 80 proc. Polaków, którzy planowali w 2023 roku urlop, chciało go spędzić za granicą.

W tym roku najpopularniejsze kierunki nie zmieniły się względem ubiegłego roku, królowały włoskie miasta takie jak Rzym, Mediolan, Wenecja, Bolonia, Bari, czy wyspa Sycylia, a także hiszpańskie jak Barcelona, Alicante, Malaga i wyspa Majorka. Jednocześnie Włochy trochę straciły na popularności, ale dalej utrzymały się w czołówce. Zyskała za to na popularności Hiszpania.

Polacy byli zainteresowani także lotami do Grecji, konkretnie do Aten, na Kretę, Zakintos, Korfu i Rodos, tak samo dużym zainteresowaniem cieszyła się Francja, a zaraz za nimi znalazła się Chorwacja (popularnością cieszyły się Split i Zadar).

– Utrzymująca się popularność tych krajów wcale nie dziwi, szczególnie gdy spojrzymy na kluczowe dla Polaków kwestie podczas dłuższych wyjazdów. Zgodnie z wynikami naszego badania we współpracy z GfK Polonia, najczęściej bierzemy pod uwagę pogodę (63 proc. wskazań), ogólną atrakcyjność kierunku (53 proc.) i możliwości spędzenia czasu na miejscu (40 proc. odpowiedzi). Odpoczynek na południu Europy od lat pozwala łączyć wszystkie te elementy w idealną podróż, a wakacje zaplanowane na własną rękę dają poczucie kontroli nad przebiegiem wyjazdu i większej satysfakcji. Ponadto coraz więcej osób wybiera samodzielnie zorganizowane podróże, bo widzi tu szansę na zaoszczędzenie sporej kwoty, szczególnie w okresie dwucyfrowej inflacji – tłumaczy Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl.

Co ciekawe popularność zyskiwały także Stany Zjednoczone, Bułgaria, czy Portugalia, które łącznie cieszyły się zainteresowanie 15 proc. turystów. Polacy latali także do Turcji i na Maltę łącznie 5 proc.).

Tanie podróże wakacyjne droższe niż rok temu. Ile kosztuje bilet tanimi liniami lotniczymi?

Jak wynika z badania GfK Polonia dla eSky.pl, wzrosła także łączna cena wyjazdu dla Polaków, która jest druga po klimacie najważniejsza przy wyborze miejsca wakacji. W 2023 roku w sezonie letnim za międzynarodowy lot tanimi liniami lotniczymi płaciliśmy średnio 657 zł za jedną osobę (28 proc. więcej niż rok temu). Jednocześnie podróż z regularnym przewoźnikiem kosztowała prawie 5 proc. mniej niż w ubiegłym roku, zamiast 1300 zł z 2022 roku, cena była niższa o 50 zł.

– Zacierające się różnice w cenach oferowanych przez low-costy a regularnych przewoźników świadczą o tym, że tanie linie wcale nie są takie tanie. Gdy weźmiemy pod uwagę konieczność zakupienia walizki kabinowej lub dodatkowej sztuki bagażu, to się okazuje, że podróż low-costem może kosztować tyle samo, a czasem nawet drożej niż tradycyjnymi liniami, które w cenie biletu często uwzględniają bagaż podręczny – podkreśla Deniz Rymkiewicz.

Polacy planowali również wyjazdy z większym wyprzedzeniem, 77 dni przed wylotem międzynarodowym, regularnymi liniami (rok temu 44 dni), a dla lotów międzykontynentalnych 103 dni (rok temu 53 dni). Wcześniej kupowano także bilety low-cost, bo 75 dni przed wylotem (rok temu 44 dni). Wskazują na to także wyniki badania GfK według których 79 proc. ankietowanych Polaków, którzy wylatywali w co najmniej pięciodniową podróż, rezerwowało lot i nocleg miesiąc przed wylotem, gdy jedna trzecia robiła to z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

- Z perspektywy roku można zauważyć delikatny wzrost liczby pasażerów podróżujących samolotem za granicę. W przypadku lotów regularnymi liniami były to dwie osoby zarówno dla lotów na kontynencie, jak i poza nim (+0,2 os. r/r). Tani przewoźnicy zaś gościli na pokładzie średnio 2,3 pasażera w ramach jednej rezerwacji (+0,1 os. r/r). Natomiast skróceniu uległa długość pobytu za granicą, gdyż czas między lotami międzynarodowymi tam i z powrotem już nie wynosił siedem dni, tylko sześć. Jeszcze szybciej wracaliśmy z wakacji zza oceanu – rok temu 26 dni, a w tym „jedynie” 22 dni dzieliło Polaków od powrotu do domu - czytamy w raporcie eSky.pl.

