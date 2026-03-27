Hity cenowe na Wielkanoc. Tych okazji nie możesz przegapić

Analiza gazetek pozwoliła nam wyłonić kilka absolutnych perełek cenowych, na które warto zapolować w ten weekend.

Najtańsze masło: Bezkonkurencyjna okazała się Biedronka , gdzie z aplikacją i przy zakupie 3 kostek, za jedną zapłacimy zaledwie 1,99 zł . To prawdziwy hit!

Biała kiełbasa za pół ceny: Kaufland oferuje białą kiełbasę z szynki marki własnej w rewelacyjnej cenie 7,99 zł za 500 g. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w ten świąteczny przysmak.

Twaróg sernikowy niemal za darmo: Zarówno Lidl , jak i Biedronka , kuszą niesamowitymi promocjami na twaróg w wiaderku. W Lidlu, dzięki kuponowi 1+1 gratis w aplikacji, kilogram kupimy za 4,90 zł . Biedronka depcze mu po piętach z ceną 4,99 zł z aplikacją.

Mięso na pieczeń w supercenie: Planujesz pieczoną szynkę na obiad? Najkorzystniej kupisz ją w Biedronce , gdzie z aplikacją kilogram kosztuje tylko 6,99 zł .

Jajka w dobrej cenie: Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jajek. Najlepszą ofertę na jaja z chowu ściółkowego (rozmiar M) ma Kaufland – 7,99 zł za 10 sztuk przy zakupie dwóch opakowań z kartą stałego klienta.

Koszyk na Wielkanoc 2026 – porównanie cen. Kto wygrał bitwę o portfel klienta?

Stworzyliśmy modelowy koszyk świąteczny, zawierający niezbędne produkty do przygotowania tradycyjnych potraw. Sprawdziliśmy ceny w czterech popularnych dyskontach i supermarketach. Wyniki mogą zaskoczyć! Zobacz, w którym sklepie zapłacisz najmniej.

Produkt Biedronka Lidl Kaufland Dino Jajka z chowu ściółkowego (10 szt., M) 9,99 zł (brak promocji) 9,99 zł (brak promocji) 7,99 zł (z kartą, przy zakupie 2 opak.) 8,30 zł (cena z opak. 30 szt.) Biała kiełbasa surowa (opak. 500g) 11,99 zł 15,99 zł (brak promocji) 7,99 zł 15,00 zł Twaróg sernikowy (wiaderko 1 kg) 4,99 zł (z aplikacją) 4,90 zł (1+1 gratis z aplikacją) 7,99 zł (z kartą) 8,90 zł (1+1 gratis) Masło ekstra 82% (kostka 200g) 1,99 zł (z aplikacją, przy zakupie 3 szt.) 2,33 zł (z aplikacją, przy zakupie 3 szt.) 5,99 zł (brak promocji) 2,99 zł (w ofercie 2+2 gratis) Majonez Dekoracyjny Winiary (słoik 700ml) 13,99 zł (brak promocji) 13,99 zł (brak promocji) 8,99 zł 9,95 zł (przy zakupie 2 szt.) Chrzan tarty (ok. 180g) 3,99 zł (brak promocji) 2,95 zł (Kania 160g) 2,75 zł (Krakus 180g, przy zakupie 2 szt.) 2,75 zł (Krakus 180g, przy zakupie 2 szt.) Mięso do pieczenia (schab/szynka b/k, 1kg) 6,99 zł (z aplikacją) 7,99 zł (z aplikacją) 7,99 zł (z kartą) 16,49 zł Babka wielkanocna (ok. 450g) 12,50 zł (przeliczono z babki 1kg) 18,99 zł (Deluxe 500g) 7,99 zł 6,99 zł Żurek (koncentrat, ok. 300-500ml) 2,51 zł (Nasze Smaki 480ml, przy zakupie 2 szt.) 4,49 zł (Krakus 300ml) 4,49 zł (Krakus 300ml) 4,99 zł (brak promocji) Szynka gotowana (100g) 1,99 zł 3,99 zł (brak promocji) 1,99 zł 3,99 zł (brak promocji) SUMA KOSZYKA: 70,93 zł 85,60 zł 64,15 zł 80,59 zł

Gdzie na zakupy na Wielkanoc 2026?

Po zsumowaniu kosztów naszego modelowego koszyka, zwycięzca jest jeden. Najtańsze zakupy na Wielkanoc zrobimy w Kauflandzie, gdzie za komplet podstawowych produktów zapłacimy 64,15 zł. Sieć ta wygrywa dzięki bardzo dobrym promocjom na jajka i białą kiełbasę, a także konkurencyjnym cenom na większość pozostałych produktów.

Drugie miejsce na podium zajmuje Biedronka z koszykiem o wartości 70,93 zł. To świetny wybór, jeśli polujemy na najtańsze masło i mięso do pieczenia. Lidl, choć tym razem droższy w ogólnym rozrachunku (85,60 zł), kusi rewelacyjną ceną twarogu sernikowego w ramach jednodniowej promocji. Dino z koszykiem za 80,59 zł średnio wypada w tym zestawieniu, ale oferuje najtańszą babkę wielkanocną.

Nasza rada? Planując zakupy, warto stworzyć listę i sprawdzić, które produkty najkorzystniej kupimy w danym sklepie. Czasem wizyta w dwóch marketach może przynieść największe oszczędności. Pamiętajcie, że wiele promocji jest limitowanych lub wymaga użycia aplikacji, więc nie zwlekajcie z decyzją. Wesołych i oszczędnych świąt!

PTNW - Miłosz Bembinow