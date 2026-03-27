Hity cenowe na Wielkanoc. Tych okazji nie możesz przegapić
Analiza gazetek pozwoliła nam wyłonić kilka absolutnych perełek cenowych, na które warto zapolować w ten weekend.
- Najtańsze masło: Bezkonkurencyjna okazała się Biedronka, gdzie z aplikacją i przy zakupie 3 kostek, za jedną zapłacimy zaledwie 1,99 zł. To prawdziwy hit!
- Biała kiełbasa za pół ceny: Kaufland oferuje białą kiełbasę z szynki marki własnej w rewelacyjnej cenie 7,99 zł za 500 g. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w ten świąteczny przysmak.
- Twaróg sernikowy niemal za darmo: Zarówno Lidl, jak i Biedronka, kuszą niesamowitymi promocjami na twaróg w wiaderku. W Lidlu, dzięki kuponowi 1+1 gratis w aplikacji, kilogram kupimy za 4,90 zł. Biedronka depcze mu po piętach z ceną 4,99 zł z aplikacją.
- Mięso na pieczeń w supercenie: Planujesz pieczoną szynkę na obiad? Najkorzystniej kupisz ją w Biedronce, gdzie z aplikacją kilogram kosztuje tylko 6,99 zł.
- Jajka w dobrej cenie: Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jajek. Najlepszą ofertę na jaja z chowu ściółkowego (rozmiar M) ma Kaufland – 7,99 zł za 10 sztuk przy zakupie dwóch opakowań z kartą stałego klienta.
Koszyk na Wielkanoc 2026 – porównanie cen. Kto wygrał bitwę o portfel klienta?
Stworzyliśmy modelowy koszyk świąteczny, zawierający niezbędne produkty do przygotowania tradycyjnych potraw. Sprawdziliśmy ceny w czterech popularnych dyskontach i supermarketach. Wyniki mogą zaskoczyć! Zobacz, w którym sklepie zapłacisz najmniej.
|Produkt
|Biedronka
|Lidl
|Kaufland
|Dino
|Jajka z chowu ściółkowego (10 szt., M)
|9,99 zł (brak promocji)
|9,99 zł (brak promocji)
|7,99 zł (z kartą, przy zakupie 2 opak.)
|8,30 zł (cena z opak. 30 szt.)
|Biała kiełbasa surowa (opak. 500g)
|11,99 zł
|15,99 zł (brak promocji)
|7,99 zł
|15,00 zł
|Twaróg sernikowy (wiaderko 1 kg)
|4,99 zł (z aplikacją)
|4,90 zł (1+1 gratis z aplikacją)
|7,99 zł (z kartą)
|8,90 zł (1+1 gratis)
|Masło ekstra 82% (kostka 200g)
|1,99 zł (z aplikacją, przy zakupie 3 szt.)
|2,33 zł (z aplikacją, przy zakupie 3 szt.)
|5,99 zł (brak promocji)
|2,99 zł (w ofercie 2+2 gratis)
|Majonez Dekoracyjny Winiary (słoik 700ml)
|13,99 zł (brak promocji)
|13,99 zł (brak promocji)
|8,99 zł
|9,95 zł (przy zakupie 2 szt.)
|Chrzan tarty (ok. 180g)
|3,99 zł (brak promocji)
|2,95 zł (Kania 160g)
|2,75 zł (Krakus 180g, przy zakupie 2 szt.)
|2,75 zł (Krakus 180g, przy zakupie 2 szt.)
|Mięso do pieczenia (schab/szynka b/k, 1kg)
|6,99 zł (z aplikacją)
|7,99 zł (z aplikacją)
|7,99 zł (z kartą)
|16,49 zł
|Babka wielkanocna (ok. 450g)
|12,50 zł (przeliczono z babki 1kg)
|18,99 zł (Deluxe 500g)
|7,99 zł
|6,99 zł
|Żurek (koncentrat, ok. 300-500ml)
|2,51 zł (Nasze Smaki 480ml, przy zakupie 2 szt.)
|4,49 zł (Krakus 300ml)
|4,49 zł (Krakus 300ml)
|4,99 zł (brak promocji)
|Szynka gotowana (100g)
|1,99 zł
|3,99 zł (brak promocji)
|1,99 zł
|3,99 zł (brak promocji)
|SUMA KOSZYKA:
|70,93 zł
|85,60 zł
|64,15 zł
|80,59 zł
Gdzie na zakupy na Wielkanoc 2026?
Po zsumowaniu kosztów naszego modelowego koszyka, zwycięzca jest jeden. Najtańsze zakupy na Wielkanoc zrobimy w Kauflandzie, gdzie za komplet podstawowych produktów zapłacimy 64,15 zł. Sieć ta wygrywa dzięki bardzo dobrym promocjom na jajka i białą kiełbasę, a także konkurencyjnym cenom na większość pozostałych produktów.
Drugie miejsce na podium zajmuje Biedronka z koszykiem o wartości 70,93 zł. To świetny wybór, jeśli polujemy na najtańsze masło i mięso do pieczenia. Lidl, choć tym razem droższy w ogólnym rozrachunku (85,60 zł), kusi rewelacyjną ceną twarogu sernikowego w ramach jednodniowej promocji. Dino z koszykiem za 80,59 zł średnio wypada w tym zestawieniu, ale oferuje najtańszą babkę wielkanocną.
Nasza rada? Planując zakupy, warto stworzyć listę i sprawdzić, które produkty najkorzystniej kupimy w danym sklepie. Czasem wizyta w dwóch marketach może przynieść największe oszczędności. Pamiętajcie, że wiele promocji jest limitowanych lub wymaga użycia aplikacji, więc nie zwlekajcie z decyzją. Wesołych i oszczędnych świąt!