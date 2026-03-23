Co piąty Polak (20,4%) planuje wydać mniej na tegoroczną Wielkanoc niż rok temu, podczas gdy prawie połowa (45,9%) utrzyma wydatki na podobnym poziomie.

Najwięcej Polaków (21,6%) przeznaczy na święta od 201 do 450 zł, jednak osoby powyżej 65. roku życia najczęściej deklarują wydatki powyżej 1500 zł.

Główne powody ograniczenia wydatków to chęć niemarnowania żywności (34%) i mniej konsumpcyjne podejście (30,8%), a także korzystanie z promocji i mniejsza liczba gości.

Jajka (71%), żurek/barszcz biały (61,8%) i biała kiełbasa (50,7%) to potrawy, bez których Polacy nie wyobrażają sobie świąt wielkanocnych.

Wydatki na Wielkanoc 2026: Polacy ostrożni, ale bez paniki

Wygląda na to, że do tegorocznych świąt wielkanocnych podchodzimy z rozsądkiem, ale bez zbędnego alarmizmu. Chociaż ceny w sklepach wciąż potrafią zaskoczyć, większość z nas nie planuje rewolucji w domowym budżecie. Najnowsze dane pokazują, że stabilizacja jest słowem kluczowym dla niemal połowy polskich gospodarstw domowych.

Dokładnie taką tendencję pokazuje cykliczne badanie Barometr Providenta. Zgodnie z nim, 20,4 proc. Polaków planuje wydać na tegoroczną Wielkanoc mniej niż w ubiegłym roku, a blisko połowa, bo 45,9 proc., zakłada utrzymanie budżetu na podobnym poziomie. To sygnał, że po okresie dużej niepewności finansowej, sytuacja wielu rodzin zaczyna się normować. Warto też dodać, że niewielka grupa, bo 5,8 proc. ankietowanych, zamierza nawet zwiększyć świąteczne wydatki.

Ile dokładnie Polacy planują wydać na święta?

Gdy przychodzi do konkretnych kwot, Polacy stawiają na złoty środek. Nie planujemy szaleństw, ale też nie zapowiada się na skrajne zaciskanie pasa. Największa grupa badanych, bo ponad co piąty z nas, zamierza zmieścić się w budżecie od 201 do 450 zł. Bardzo podobna liczba osób, bo 21 proc., deklaruje, że ich tegoroczny koszyk wielkanocny pochłonie od 451 do 600 zł.

Co ciekawe, widać wyraźną zależność między wiekiem a planowanymi wydatkami. Najbardziej oszczędni okazują się najmłodsi. W grupie wiekowej 18-34 lata aż 26-27 proc. osób planuje wydać na święta nie więcej niż 200 zł. Na drugim biegunie są seniorzy. Polacy po 65. roku życia najczęściej wskazywali najwyższe kwoty, przekraczające 1500 zł, co może sugerować, że to właśnie oni są najczęściej gospodarzami dużych, rodzinnych spotkań.

Mogłoby się wydawać, że głównym powodem świątecznych cięć są wciąż wysokie ceny w sklepach. Tymczasem badanie Providenta pokazuje coś zupełnie innego. Okazuje się, że za decyzją o zmniejszeniu budżetu stoją przede wszystkim bardziej świadome wybory, a nie tylko pusty portfel.

