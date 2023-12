Gdzie zrobisz zakupy w Sylwestra?

Sylwestrowa noc przed nami. Gdzie zrobisz zakupy w sylwestra? W 2023 roku sylwester wypada w niedzielę. W Polsce mamy niewiele niedziel w roku, kiedy to nie obowiązuje zakaz handlu. I do tej grupy niedziel nie należy niedziela przypadająca na dzień 31 grudnia 2023 roku. Zatem w Sylwestra zamknięte są takie sklepy jak Biedronka, Lidl, Auchan, Dino, Carrefour. W sylwestra nieczynne są także sklepy zlokalizowane w galeriach handlowych. Zatem na większe zakupy trzeba wybrać się w sobotę 30 grudnia 2023 roku. A gdzie zrobisz zakupy w sylwestra? W sylwestra, czyli 31 grudnia 2023 roku, można zrobić zakupy w małych osiedlowych sklepach, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. W Sylwestra, czyli w niedzielę 31 grudnia 2023 roku czynne są także osiedlowe Żabki i inne mniejsze sklepy działające na zasadzie franczyzy. W niedzielę działają też niektóre sklepy internetowe, które w sylwestra dostarczą zakupy zamówione drogą elektroniczną, np. Barbora. Jednak należy pamiętać, że są to zakupy na ostatnią chwilę i chcąc mieć duży wybór towaru, warto zaplanować sylwestrowe zakupy na sobotę, czyli 30 grudnia.

