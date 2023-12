Godziny otwarcia sklepów przed Sylwestrem. Jak są czynne sklepy 30 grudnia?

Jak czynne są sklepy 30 grudnia 2023?

Sylwester, 31 grudnia w tym roku przypada w niedzielę, a do tego jest to niedziela wolna od handlu. Oznacza to, że wszystkie sklepy w tym dniu będą nieczynne. Jedynie placówki, w których właściciel stanie za ladą będą mogły być otwarte. Do takich sklepów należy np. Żabka. Z kolei w sobotę 30 grudnia 2023, dzień przed sylwestrem, godziny otwarcia sklepów mogą być dłuższe niż zazwyczaj.

Godziny otwarcia sklepów Biedronka

Zakupy w ponad 3 tysiącach sklepów Biedronka zrobimy w znacznie wydłużonych godzinach. W sobotę 30 grudnia sklepy będą czynne co najmniej do godz. 23.00

Godziny otwarcia sklepów Lidl

W sobotę 30.12 sklepy Lidl są otwarte do godziny 22:00 lub do 23:30.Niektóre placówki mają niestandardowe godziny otwarcia. Lista sklepów, które w tych dniach mają inne godziny otwarcia znajduje się na stronie internetowej sieci.

Godziny otwarcia sklepów Auchan

Auchan w sobotę 30 grudnia będzie otwarty w większości przypadków do godziny 23:00.

Godziny otwarcia sklepów Carrefour

Hipermarkety Carrefour będą czynne o godzinę dłużej, czyli do godziny 23:00, ale decyzja o wydłużeniu godzin otwarcia zależą od indywidualnej decyzji właścicieli sklepów.

Godziny otwarcia sklepów Netto

Markety Netto w sobotę 30.12 będą otwarte do 23:00.

Godziny otwarcia sklepów Kaufland

Sklepy sieci w sobotę 30.12 są otwarte do 22:00 lub 23:00 (w zależności od lokalizacji sklepu).

Godziny otwarcia sklepów Dino

W sobotę 30.12 sklepy Dino są otwarte do godziny 23:00.

Godziny otwarcia sklepów Aldi

Wszystkie placówki sieci Aldi w sobotę 30.12 są czynne do godziny 22:00.

Godziny otwarcia sklepów Stokrotka

Sklepy sieci w sobotę 30.12 będą otwarte do godziny 22:00.

Godziny otwarcia sklepów Żabka

Sklepy Żabka 30 grudnia będą otwarte w standardowych godzinach, czyli do 23:00.

