Zakupy przed Sylwestrem prawie do północy! Godziny otwarcia Biedronki

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów

Sylwester to często niezapomniane chwile, ale wiąże się on również z intensywnymi przygotowaniami. Aby przebiegły one bez zakłóceń, Biedronka wydłuża godziny pracy swoich sklepów. W czwartek 28.12 ponad 2500 sklepów na terenie całej Polski będzie pracować do godz. 23:00, ale już w piątek 29.12 i w sobotę 30.12, wydłużenie czasu pracy obejmie ponad 3000 sklepów. Przypominamy, że w niedzielę 31.12 oraz w Nowy Rok, sklepy Biedronka pozostaną zamknięte. Wszystkie placówki zostaną ponownie otwarte we wtorek 2 stycznia, większość od godz. 6:00.

Mega promocje na Sylwestra w Biedronce

Do 30.12 obowiązuje specjalna promocja na ekspresy do kawy marki Delta Q, przy zakupie z kartą Moja Biedronka, klienci otrzymają voucher o równowartości ceny zakupionego ekspresu. Voucher będzie można wykorzystać na kolejne zakupy w okresie od 2 do 14 stycznia 2024. Posiadacze karty Moja Biedronka mogą skorzystać z promocji 2+2 na prażynki, chrupki i chipsy marek Przysnacki oraz Crunchips, a także wszystkie produkty Nic Nac's. Dodatkowo, w promocji 2+1 produkty marek Lajkonik, TOP, Wiejskie Ziemniaczki od marki Lorenz oraz Pringles. W promocji są też fajerwerki, drugie tańszy produkt kupimy za połowę ceny.

QUIZ PRL. Menu sylwestrowe w PRL-u Pytanie 1 z 15 Alkohol, który w sylwestrową noc lał się strumieniami, to: piwo jasne pełne czysta wódka wino białe półwytrawne Dalej