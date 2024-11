W Polsce drożej niż we Włoszech! Stać nas na mniej niż Włochów

Gęsina na świętego Marcina - polska tradycja od wieków

Zgodnie z legendą św. Marcin ukrył się w zagrodzie gęsi, gdy chciał uniknąć mianowania na biskupa. Ptaki jednak wydały go swym głośnym gęganiem, przez co święty został skojarzony z gęsiną. W dniu jego imienin - 11 listopada, to pyszne i zdrowe mięso zaczęło z czasem pojawiać na polskich stołach, i tak jak mówi powiedzenie „Na świętego Marcina najlepsza gęsina".

Warto podkreślić, że świeża gęś nie jest dostępna przez cały rok w sklepach pojawia się w listopadzie oraz grudniu, w pozostałym czasie możemy kupić mięso mrożone. Ale najsmaczniejsza jest gęsina jesienią.

Gęsina nazywana jest często królową drobiu. Ze względu na charakterystykę hodowli oraz skład uważana jest za najzdrowszą odmianę tego rodzaju mięsa. Gęsina zawiera stosunkowo mało tłuszczu oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, korzystnie wpływające na serce. Oprócz nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, w gęsinie znajdziemy również witaminy A, E, z grupy B oraz żelazo, cynk, potas i magnez.

Promocje na gęsinę w Lidlu

Do soboty 9 listopada, gęsinę marki Regionalne Szlaki, w sklepach Lidl można dostać 25 proc. taniej. W ofercie sieci znajdują się:

* polska gęś biała kołudzka – pierś 24,69 zł/1 kg,

* polska gęś biała kołudzka – podroby 8,19 zł/500 g,

* polska gęś biała kołudzka – nogi 29,99 zł/1 kg,

* polska gęś biała kołudzka – tuszka 14,99 zł/1 kg)

* polska gęś biała kołudzka – porcja rosołowa 8,19 zł/1 kg.

Gęś biała kołudzka – to polska odmiana wywodząca się z Kołudy Wielkiej koło Inowrocławia na Kujawach. Karmi się ją wyłącznie paszami zielonymi i owsem.

Biedronka. Promocje na gęsinę

Dobre promocje na polską gęsinę przygotowała też Biedronka. Do soboty 9 listopada, w ofercie sklepu znajdziemy:

* pierś z młodej gęsi 19,99 zł/kg,

* młoda gęś owsiana 9,99 zł/kg

* noga z młodej gęsi 24,99 zł/kg,

*porcja rosołowa z gęsi 7,99 zł/kg

* pierś z gęsi Wolno Gotowane 4,49 zł/100 g.