Giga promocja w Biedronce! Pranie zrobisz za 50 groszy!

Jeszcze tylko w sobotę 21.10 możemy skorzystać z mega promocji w Biedronce na proszek do prania Ultra, o jakości przetestowanej w Niemczech. Proszek ten skutecznie usuwa plamy oraz zapewnia czystość i świeżość ubrań. W Biedronce kupimy go za jedynie 23,99 zł. Tyle zapłacimy za opakowanie o wadze 3,25 kg. Ta ilość proszku pozwoli na zrobienie aż 50 prań. Koszty jednego prania to jedynie 0,48 zł. Do wyboru mamy proszek do prania białych i jasnych tkanin lub do prania kolorowych tkanin.

W promocji Biedronki znajdziemy też kapsułki do prania Lovela w cenie 19,99 zł/12 sztuk i mleczko, 1,45 l lub proszek do prania Lovela, 1,3 kg, do kolorów i do bieli, w cenie 19,99 zł. Hipoalergiczne, przebadane dermatologicznie, środki do prania Lovela Baby od 1 dnia życia są delikatne i bezpieczne dla skóry niemowląt oraz dla osób z wrażliwą skórą i skłonnością do alergii. Markę rekomenduje Instytut Matki i Dziecka.

Biedronka promocje - płyn Coccolino za połowę ceny

Opłaca się też kupić w promocji płyn do płukania tkanin Coccolino , różne rodzaje, o pojemności 1,45 l. Taka ilość płynu pozwala na zrobienie 58 płukań. Za jedno opakowanie Coccolino zapłacimy tylko 12,99 zł, pod warunkiem, że kupimy dwa dowolne opakowania.

