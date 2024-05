Giga promocje w Dino! Masa produktów w dużo niższej cenie

Promocje w Dino. Co kupimy taniej?

Do wtorku 28 maja lub do wyczerpania zapasów trwają najnowsze promocje w sklepach sieci Dino - pisze serwis biznesinfo.pl. Dobrych ofert nie brakuje. Miłośnicy lodów zapłacą tylko 17,99 zł za lody Grycan, jeśli kupią 2 opakowania. Pyszny sok 100 proc. multiwitamina Tymbark kosztuje 3,99 zł/1 l, jeśli kupimy dwie sztuki. Za 2 litry syropu malinowego zapłacimy tylko 7,99 zł. Dino obniża również cenę ketchupu Kotlin. Jeżeli kupimy trzy opakowania tego produktu, to za jedno zapłacimy tylko 4,39 zł/450 g. Olej z ziołami Kujawski kupimy za 5,99 zł/250 ml, musztardę Prymat za 3,99 zł/300 g, a majonez dekoracyjny Winiary za 11,99 zł/0,7 l. Mleko spożywcze świeże 3,2 proc. kosztuje tylko 2,99 zł za litr przy zakupie trzech opakowań.W Dino będzie można kupić również polskie truskawki w cenie 15,99 zł za kilogram i awokado w cenie 15,99 zł za kilogram.

Promocje na słodycze w Dino

Dzień Dziecka już niedługo, nie dziwi więc promocja w sklepach Dino na słodkości. Przy zakupie trzech jajek Kinder Niespodzianek, za jedną sztukę zapłacimy tylko 3,32 zł. Czekolada Goplana kosztuje 3,89 zł, jeżeli kupimy dwa opakowania. Za ciastka czekoladowe Aurly Minis zapłacimy 4,49 zł, za ciastka Kinder Cards Ferrero - 9,29 zł, a za krem Nutella - 13,49 zł/350 g. W promocji jest też kawa mielona MK Cafe Premium w obniżonej cenie zapłacimy 22,99 zł/500 g.

