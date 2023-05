Nowe promocje w Lidlu. Kiełbasa, soki i czekolada za darmo! [ZDJĘCIA]

Bezpłatne autostrady coraz bliżej. Projekt ustawy trafił do Sejmu

Promocje w Lidlu - co kupimy taniej?

Dużo mniej zapłacimy w Lidlu za schab wieprzowy w plastrach – 12,99 zł/700 g, tańszy jest filet z piersi kurczaka, porcja rodzinna – 17,99 zł/kg. Wędliny i konserwy Pikok, drugi produkt kupimy 50 proc. taniej. Tylko w piątek 19 maja, przy zakupie 6 sztuk, za mleko UHT Mazurski Smak 3,2 proc. zapłacimy tylko 2,55 zł. A tylko w sobotę 20 maja możemy sporo zaoszczędzić kupując w promocji polskiego kurczaka biesiadnego z chowu bez antybiotyków w cenie 10,99 zł/kg. Z kuponem aplikacji Lidl Plus przy zakupie 2 opakowań lodów Gelatelli z nadzieniem o pojemności 900 ml, za jedno płacimy 10,99 zł. Ser żółty carski w opakowaniu typu koperta kosztuje tylko 3 zł.

Lidl – promocje na warzywa i owoce

Dużo tańsze w Lidlu są polskie ogórki – 4,99 zł/kg i zielone szparagi – 9,99 zł/500 g. Hitem promocji są polskie pomidory kiściowe w cenie tylko 5,99 zł/kg. Tyle zapłacimy tylko w sobotę 20 maja. W promocji są też borówki amerykańskie – 12,99 zł/400 g, papryka żółta – 13,99 zł/kg ( z kuponem aplikacji Lidl Plus), bataty – 6,99 zł/kg oraz polska botwina – 3,69 zł za pęczek.

Promocje w Lidlu – co dostaniemy za darmo?

Tylko w sobotę 20 maja obowiązuje promocja 2+1 gratis na czekolady Milka MMMax. Do skorzystania z promocji trzeba mieć kupon aplikacji Lidl Plus. Rodzaje możemy dowolnie mieszać. Za darmo dostaniemy też soki Solevita, 1 l – przy zakupie 2 dowolnych soków, trzeci jest gratis. Fanów grilla ucieszy darmowa kiełbasa śląska Pikok. Z kuponem aplikacji Lidl Plus, kupując jedno opakowanie o wadze 550 g, drugie mamy za darmo.

