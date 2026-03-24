Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju potwierdził: Black Red White podjął decyzję o wygaszeniu produkcji w zakładzie przy ulicy Kilińskiego w Zamościu. Pracę straci 161 osób. Rozwiązania umów zaplanowano na okres od 30 kwietnia do 30 czerwca 2026 r.

Pracownicy dowiedzieli się o zwolnieniach grupowych 16 marca. Dzień później na tablicy ogłoszeń pojawiło się oficjalne pismo od zarządu spółki.

Produkcja z Zamościa trafi do Biłgoraja i Mielca

BRW nie likwiduje całej działalności w mieście. Logistyka i magazynowanie w Zamościu pozostają bez zmian. Natomiast produkcja mebli kuchennych zostanie przeniesiona do Biłgoraja i Mielca w II kwartale 2026 roku. Część specjalistycznych procesów trafi do zewnętrznych partnerów.

Biłgoraj stał się strategicznym centrum grupy. Spółka zainwestowała tam w nowoczesny, zautomatyzowany ciąg produkcyjny.

BRW tłumaczy decyzję presją rynku

Zarząd Black Red White podkreśla, że zamknięcie zakładu nie jest oceną pracy załogi. W komunikacie czytamy o docenieniu doświadczenia i zaangażowania pracowników.

Oficjalne uzasadnienie wskazuje na rosnące koszty energii, transportu, podatków i wynagrodzeń, a także na słabnące zamówienia eksportowe. Spółka prowadzi program restrukturyzacji operacyjnej i skupia produkcję w najbardziej efektywnych technologicznie lokalizacjach.

To już kolejne zwolnienia grupowe w Black Red White

Zamknięcie fabryki w Zamościu to nie pierwszy taki ruch BRW. Jesienią 2025 roku spółka zgłosiła zamiar zwolnienia około 800 pracowników — głównie w Biłgoraju. Wcześniej zakończono produkcję w Przeworsku i przeniesiono ją do innych zakładów grupy.

Restrukturyzacja trwa od 2025 roku i obejmuje kolejne lokalizacje.

Zamość straci jednego z największych pracodawców

Decyzja BRW uderza w rynek pracy na Zamojszczyźnie. Mieszkańcy i internauci nie kryją obaw. „To smutna wiadomość, szczególnie w Zamościu, gdzie każde miejsce pracy jest na wagę złota” — pisze jeden z komentujących.

Inni wskazują na szerszy problem wschodniej Polski: wyludnianie regionu i odpływ pracowników. Utrata ponad 160 miejsc pracy w jednym zakładzie to dla lokalnego rynku pracy poważny cios.