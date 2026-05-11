Rekordowa kara za milczenie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na sklep internetowy Beliani karę w wysokości 8 453 400 zł, co stanowi równowartość 2 mln euro. To jedna z najwyższych możliwych sankcji za brak współpracy z urzędem. Szwajcarska spółka, działająca na polskim rynku e-commerce, całkowicie zignorowała próby kontaktu ze strony regulatora. UOKiK chciał zweryfikować, czy popularne promocje i komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzają klientów w błąd.

Urząd zainteresował się mechanizmami, które mogły sztucznie przyspieszać decyzje zakupowe. Chodziło między innymi o hasła takie jak „Szybko! Zostało kilka” czy komunikaty informujące, ilu „szczęśliwych właścicieli” znalazł dany produkt w ciągu ostatniej doby. Pod lupę wzięto również sposób prezentowania obniżek cen, w tym obowiązek informowania o najniższej cenie z 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Aby to ocenić, UOKiK potrzebował jednak wyjaśnień od samej firmy.

Dwa wezwania i głucha cisza

Procedura była standardowa. Urząd wysłał do Beliani oficjalne wezwanie z prośbą o udzielenie informacji i przedstawienie dokumentów. Mimo że pismo zostało skutecznie doręczone, odpowiedź nigdy nie nadeszła. UOKiK ponowił wezwanie, ale i tym razem spotkał się z całkowitym milczeniem. To jednak nie wszystko – urzędnicy próbowali nawiązać kontakt także innymi kanałami, zwracając się do podmiotów powiązanych z firmą na terenie Polski. Te próby również zakończyły się fiaskiem.

Spółka nie odpowiedziała nawet na oficjalne zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary. Taka postawa nie pozostawiła Prezesowi UOKiK wyboru. Jak podkreślił w komunikacie, konsekwencje musiały być surowe.

– Sklep internetowy może przyciągać promocją, ale nie może chować się przed pytaniami UOKiK. Jeśli przedsiębiorca działa na polskim rynku i sprzedaje produkty polskim konsumentom, musi też współpracować z polskim urzędem. Brak odpowiedzi utrudnia wyjaśnienie sprawy i ochronę kupujących, nie może być sposobem na prowadzenie biznesu – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Skala braku współpracy przesądziła o nałożeniu maksymalnej kary. Ponieważ firma nie dostarczyła danych o swoich obrotach, urząd nie mógł zastosować standardowego limitu kary (do 3 proc. obrotu). Sięgnięto więc po limit kwotowy, który w takich przypadkach wynosi właśnie 2 mln euro.

Co to oznacza dla klientów?

Decyzja o karze dotyczy wyłącznie braku współpracy i nie przesądza o tym, czy Beliani faktycznie stosowało nieuczciwe praktyki rynkowe – to postępowanie wciąż jest w toku. Dla klientów jest to jednak ważny sygnał, by zawsze podchodzić z rezerwą do komunikatów marketingowych wywierających presję czasu i sugerujących wyjątkową okazję. Przedsiębiorca ma miesiąc na odwołanie się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

