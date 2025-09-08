Kubota przenosi część produkcji z Niemiec do Polski do września 2026 r., kierując się niższymi kosztami energii i pracy w Polsce.

Pracownicy niemieckiej fabryki obawiają się zwolnień, choć firma tonuje te obawy, a gwarancja zatrudnienia obowiązuje do lutego 2026 r.

Decyzja Kuboty wpisuje się w kryzys niemieckiego przemysłu, zmagającego się ze spadkiem zamówień i rosnącym bezrobociem (6,4%).

Relokacja może przynieść Polsce nowe miejsca pracy, stawiając pytanie o długoterminowy trend przenoszenia przemysłu z Niemiec do Europy Środkowo-Wschodniej.

Kubota przenosi produkcję do Polski

Decyzja o zmianie lokalizacji produkcji zapadła po blisko 30 latach działalności fabryki w Rodgau w Niemczech. Firma wskazała, że kluczowe znaczenie miały dwa elementy – niższe koszty energii oraz pracy w Polsce. To właśnie te „ekonomiczne czynniki”, jak przekazano w komunikacie, przesądziły o przeniesieniu części procesów. Proces relokacji ma potrwać do września 2026 r. i objąć tylko część działalności. Na razie Kubota zapewnia, że niemiecka fabryka nie zostanie całkowicie zamknięta.

Reakcja pracowników i obawy o zwolnienia

Wieści o zmianach dotarły do załogi w maju. Pracownicy i związkowcy obawiają się jednak, że po lutym 2026 r., gdy wygaśnie gwarancja zatrudnienia, rozpoczną się zwolnienia pracowników.

Związek IG Metall alarmuje, że w grę może wchodzić nawet utrata pracy przez 100 osób. Obawy te częściowo tonuje dyrektor ds. administracji Frank Driver, który podkreślił: „To nigdy nie zostało oficjalnie zakomunikowane przez firmę Kubota i najprawdopodobniej poziom redukcji etatów będzie znacznie niższy” - cytuje next.gazeta.pl.

Niemiecki przemysł w kryzysie

Problemy Kubota wpisują się w szerszy kontekst trudności gospodarczych Niemiec. Lipcowe dane pokazały spadek nowych zamówień w przemyśle o 2,9 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy prognozy zakładały minimalny wzrost. W skali roku oznacza to obniżkę o 3,4 proc.

Główny ekonomista Commerzbanku, Joerg Kraemer, określił te dane jako „rozczarowujące”. Wskazuje to na pogłębiający się kryzys, którego konsekwencją jest rosnące bezrobocie – w Niemczech bez pracy pozostaje 3 miliony osób, a stopa bezrobocia sięga 6,4 proc.

