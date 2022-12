i Autor: zoosnow / www.pixabay.com

Ferma drobiu

Gigantyczna ferma drobiu przy... sanktuarium? Pielgrzymi wściekli!

Mieszkańcy Żeszczynki w gminie Sosnówka są zaskoczeni informacją, że w ich miejscowości mają powstać kurniki. Maksymalna obsada drobiu we wszystkich tych kurnikach ma wynosić 1 184 000 sztuk. Maksymalna obsada 1 kurnika to 74 000 sztuk. Planowane są budowle kolejnych ferm. Jak podaje portal Gazeta.pl godzinę od ubojni w Międzyrzecu Podlaskim, leży wieś słynąca ze świętego obrazu. Miejsce przyciąga tysiące pielgrzymów. Czy kurniki nie będę przeszkadzały przybywających do gminy pielgrzymom?