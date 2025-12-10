Gigantyczna kara dla właściciela sieci Play! Klienci otrzymają zwrot pieniędzy

UOKiK nałożył na Play ponad 108 mln zł kary za nieuczciwe praktyki związane z rabatami za terminową płatność.

Play musi zwrócić klientom nienależnie pobrane opłaty za utracone rabaty.

Kara i nakaz zwrotu pieniędzy są wynikiem uznania przez UOKiK mechanizmu rabatowego Play za niedozwoloną karę umowną.

Play zapowiada odwołanie od decyzji UOKiK, argumentując, że rabat jest ceną warunkową, a nie karą.

UOKiK kontra Play: Gigantyczna kara za rabaty

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował o nałożeniu na P4, operatora sieci Play, kary w wysokości ponad 108 milionów złotych. Decyzja ta związana jest z praktyką stosowaną przez Play, polegającą na odbieraniu klientom rabatów za e-fakturę i terminową płatność w przypadku opóźnienia w regulowaniu rachunków. Dodatkowo, UOKiK zobowiązał Play do zwrotu konsumentom nienależnie pobranych opłat.

Spółka Play nie zgadza się z decyzją UOKiK i zapowiada odwołanie do sądu.

UOKiK zakwestionował mechanizm, w którym spóźnienie z zapłatą rachunku skutkuje utratą rabatu i podwyższeniem abonamentu w kolejnym okresie rozliczeniowym. Urząd uznał, że taki sposób działania jest równoznaczny z niedozwoloną prawnie karą umowną za opóźnienie w płatności.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że promocje nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Zniżka za e-fakturę i terminową płatność powinna być zachętą, a nie sankcją za opóźnienia.

Operator sieci Play oferuje klientom rabat za wyrażenie zgody na e-fakturę i terminowe regulowanie płatności. Zazwyczaj jest to kwota 5 zł miesięcznie. Problem pojawia się, gdy klient spóźni się z zapłatą – wówczas traci zniżkę, a jego kolejny rachunek jest wyższy.

UOKiK argumentuje, że zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku opóźnienia w płatności konsument może zostać obciążony odsetkami, ale nie można nakładać na niego dodatkowych kar. Odbieranie rabatu i podnoszenie abonamentu jest sprzeczne z prawem i stanowi formę niedozwolonej kary umownej.

Kogo dotyczy decyzja UOKiK i jak odzyskać pieniądze?

Decyzja UOKiK dotyczy klientów, którzy po 30 września 2019 roku zawarli umowę z Play, korzystali z rabatu za e-fakturę i terminową płatność, a następnie stracili go z powodu opóźnienia w płatności i zapłacili podwyższoną kwotę rachunku. Zwrot pieniędzy przysługuje zarówno obecnym, jak i byłym klientom Play.

Po uprawomocnieniu się decyzji, Play będzie zobowiązany do poinformowania konsumentów o decyzji UOKiK, prawie do zwrotu opłat, sposobie jego otrzymania oraz terminie na zgłoszenie się po należną kwotę. Jeśli obecni klienci nie zgłoszą się po zwrot, ich konta abonenckie zostaną automatycznie zasilone odpowiednią kwotą.

Stanowisko Play: Rabat to nie kara

Play nie zgadza się z decyzją UOKiK. Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play podkreśla, że stosowany przez spółkę mechanizm rabatowy nie jest karą umowną, lecz ceną warunkową, która zależy od spełnienia określonych warunków.

Klienci otrzymują zniżkę pod warunkiem terminowych płatności i wyrażenia zgody na e-fakturę. Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, rabat nie przysługuje. Sankowska-Sieniek zaznacza, że Play informuje o zasadach naliczania rabatu w sposób przejrzysty w ofertach i umowach. Spółka zamierza odwołać się od decyzji UOKiK.

Decyzja wobec Play to kolejny krok UOKiK w walce z nieuczciwymi praktykami związanymi z rabatami w branży telekomunikacyjnej. Urząd prowadzi również postępowania wobec innych operatorów, takich jak CANAL+, T-Mobile, Orange, Vectra i Multimedia Polska, dotyczące karania konsumentów utratą rabatów za opóźnienia w płatnościach.

PTNW - Modzelewski