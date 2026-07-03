Gigantyczna kopalnia pod Puckiem. KGHM szykuje inwestycję za miliardy

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-07-03 20:49

To może być jedna z największych inwestycji przemysłowych w Polsce. KGHM chce zbudować w okolicach Pucka pierwszą w kraju kopalnię polihalitu – cennego surowca wykorzystywanego do produkcji nawozów. W grę wchodzą setki milionów ton złoża, tysiące miejsc pracy i ogromne pieniądze. Ale są też obawy o środowisko i turystyczny charakter regionu.

Pracownik KGHM w srebrnym stroju ochronnym przy płynnym kruszcu. O nowej kopalni pod Puckiem przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: KGHM/ Materiały prasowe

Pod Puckiem odkryto prawdziwy skarb

KGHM Polska Miedź nie ukrywa ambicji. Spółka planuje uruchomienie pierwszej w Polsce kopalni polihalitu. Chodzi o złoże „Mieroszyno” położone w rejonie Zatoki Puckiej, którego zasoby szacowane są na ponad 300 mln ton.

Polihalit to minerał niezwykle ceniony przez rolników. Zawiera potas, magnez, wapń i siarkę, czyli składniki niezbędne do produkcji nawozów. Dzięki temu może pomóc uniezależnić Europę od importu strategicznych surowców.

Kopalnia powstanie głęboko pod ziemią

Prezes KGHM, Remigiusz Paszkiewicz, zapewnia, że inwestycja nie będzie prowadzona metodą odkrywkową.

Nie chcemy rujnować tego obszaru – podkreślał.

Plan zakłada budowę dwóch szybów sięgających nawet 800 metrów pod ziemię. Jeden będzie służył do wydobycia surowca, drugi do wentylacji i obsługi zakładu.

Na wydobycie trzeba będzie poczekać

Choć plany są ambitne, mieszkańcy nie zobaczą kopalni z dnia na dzień. Najpierw konieczne będzie uzyskanie wszystkich decyzji środowiskowych i koncesji. Ten etap może potrwać nawet sześć lat.

Sama budowa kopalni zajmie kolejne 8–10 lat. Oznacza to, że pełna eksploatacja złoża mogłaby ruszyć dopiero za około 12–14 lat.

Szansa dla regionu czy zagrożenie?

Władze Pomorza i gminy Puck widzą w projekcie ogromną szansę gospodarczą. Liczą na nowe miejsca pracy i rozwój lokalnych firm.

Nie brakuje jednak obaw. Planowana inwestycja ma sąsiadować z cennymi przyrodniczo terenami, takimi jak Nadmorski Park Krajobrazowy oraz obszary sieci Natura 2000.

Samorządowcy zapowiadają, że będą pilnować, by interes mieszkańców, turystyki i środowiska nie został zepchnięty na dalszy plan. Jeśli projekt dojdzie do skutku, Pomorze czeka jedna z największych przemysłowych rewolucji ostatnich dekad.

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