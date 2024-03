Gigantyczna rezydencja... biskupa! Mieszkańcy nie dowierzają

Polska huta stoi od miesięcy. Kapitał potrzebny "na teraz", czy to już koniec?

Niewielka miejscowość Sikorzyna w gminie Stężyca, samo serce Pojezierza Kaszubskiego, jest miejscem, gdzie powstaje kompleks trzech potężnych budynków, których fundamenty wylano na działce należącej do biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Powierzchnia całości, jak donoszą media, ma przekraczać 1250 mkw. Mieszkańcy wsi przywykli już do pracujących w pocie czoła budowlańców, ale nie do tego, jak wielki przepych bije z konstrukcji, rzekomo mającej być siedzibą "Ośrodka Pastoralno-Formacyjnego CARITAS". Wielu z nich szczerze powątpiewa w deklarowane przeznaczenie budowli i snuje przeróżne domysły. Mimo tego rzecznik biskupa przekonuje, że pomoc znajdą tu osoby potrzebujące z całego regionu.

Niepokój miejscowej ludności

Portal tvn24.pl przyjrzał się sprawie i poinformował, że źródłem wielkiego niepokoju miejscowej ludności jest pozwolenie na budowę, które wydano w 2016 r. Zgodnie z nim, biskup Kasyna miał przeznaczyć grunty na "zabudowę zagrodową", czyli stworzyć tam gospodarstwo rolne. On jednak zmienił plany, o czym świadczy chociażby złożona w starostwie powiatowym dokumentacja. Z tej z kolei wynika, że biskup zapragnął umieścić w kompleksie pracowników sezonowych zatrudnionych w gospodarstwie, ale i to wydaje się być dalekie od obecnych zamiarów. Brak spójności jest wysoce martwiący i rodzi wiele pytań.

Inwestycja o charakterze prywatnym

Tylko jeden z trzech budynków ma charakter mieszkalny, dwa pozostałe natomiast przeznaczone są na cele gospodarcze i jako łącznik. Pytany o sprawę rzecznik diecezji pelplińskiej ks. Ireneusz Smagliński zaznacza, że inwestycja ma charakter prywatny i finansowana jest z legalnych źródeł, bez wkładu osób fizycznych lub prawnych. Co więcej, na budowie doszło do kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pelplinie, który potwierdził zgodność działań biskupa z obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją.

Jednakże, inne informacje sugerują, że część prac sfinansowano bez wystawiania faktur. Jeden z przedsiębiorców twierdzi, że odliczanie konkretnych kwot i wręczanie ich wykonawcom było zresztą powszechnie stosowaną praktyką przy budowie kościołów w innych regionach kraju. To zaś budzi wątpliwości i każe zadawać pytania o to, czy biskup nie ma czegoś do ukrycia. W obecnej sytuacji kontrola nad wydatkami jest znacznie utrudniona, a działania zdecydowanie mniej przejrzyste.

