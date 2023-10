Areszt dla proboszcza za wymuszanie pieniędzy

Proboszcza sycylijskiej parafii zatrzymano podczas policyjnej prowokacji, po uzyskaniu informacji, że ksiądz pobiera z góry ustalone kwoty pieniędzy za świadczone przez siebie usługi. Policja wysłała do parafii swojego człowieka, który poprosił o zorganizowanie pogrzebu. Proboszcz Vincenzo Cafra zażądał 100 euro (około 447 zł). Chciwy kapłan został zatrzymany, gdy odbierał pieniądze od współpracownika policji. Teraz będzie odpowiadał przed sądem za wymuszanie pieniędzy. We Włoszech Konferencja Episkopatu zaleca, by za pogrzeby nie były pobierane stałe, z góry narzucone opłaty – pisze interia.pl. Ofiara ma być dobrowolna, według uznania i możliwości finansowych wiernego. Episkopat podkreśla, że nie może być mowy o konkretnej cenie, a więc ksiądz nie może żądać opłaty za pogrzeb. W rozmowie z polsatnews.pl rodzina zmarłego przekazała, że "zrezygnowała z posługi kapłańskiej i otrzymała przeprosiny oraz zwrot poniesionych kosztów".

Papież Franciszek o opłatach w kościele

W środę 25.10 papież Franciszek podczas trwającego w Watykanie synodu biskupów mówił: "To bolesne, w niektórych biurach parafialnych znajdują się cenniki usług sakramentalnych niczym w supermarkecie".- Albo Kościół jest wiernym ludem Bożym w drodze, świętym i grzesznym, albo staje się firmą do spraw różnych usług, a kiedy duszpasterze wybierają tę drugą drogę, Kościół staje się supermarketem zbawienia, a księża - zwykłymi pracownikami międzynarodowego koncernu – dodał. Franciszek ocenił, że jest to "wielka porażka", do której prowadzi klerykalizm.

QUIZ PRL. Łapówki w życiu Polaków. Bez nich nie dało się niczego załatwić? Pytanie 1 z 10 Do tzw. łapówek rozpaczliwych zaliczały się: podwawelska i pasztetowa kostki smalcu butapren i guma arabska Dalej