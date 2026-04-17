Jak naprawdę działa system kaucyjny od środka?

Dlaczego transport pustych butelek kosztuje setki milionów złotych?

Ile automatów brakuje, żeby system zaczął działać sprawnie?

Co sprawia, że czyste butelki PET to „złoto” dla recyklingu?

System kaucyjny od środka: centrum zliczeniowe pod Warszawą

Niedaleko Warszawy wyrosła hałda zaplombowanych worków z butelkami i puszkami. Worki piętrzą się do wysokości dachu magazynu. Zajmują przestrzeń porównywalną z kilkudziesięcioma miejscami parkingowymi. Każdy waży zaledwie dwa kilogramy – bo w środku są niezgniecione, puste opakowania.

To centrum zliczeniowe – jeden z kluczowych elementów systemu kaucyjnego. Tutaj opakowania są ponownie przeliczane, aby możliwe było rozliczenie kaucji między sklepami a operatorami systemu.

– My otwieramy worek, odczytujemy plombę i przeliczamy zawartość. Sprawdzamy, czy zgadza się liczba opakowań, czy nie ma błędów, czy butelki mają właściwe kody. Wszystko trafia do systemu – wyjaśnia przedsiębiorca prowadzący centrum, z którym rozmawiała Wirtualna Polska.

Wożone jest powietrze. Problem z logistyką systemu kaucyjnego

Niezgniecione butelki PET zajmują ogromną objętość. To celowe rozwiązanie – ma zapobiegać nadużyciom. W Niemczech przez lata zdarzało się, że drukowano etykiety z zagranicznymi kodami i wyłudzano kaucję, która tam wynosi 25 eurocentów.

Przedsiębiorca rozumie logikę systemu, ale nie kryje irytacji.

– Złego słowa nie powiem, jest praca dla mnie i innych. Ale wkurza mnie, że wożone jest głównie powietrze – przyznaje.

Jego zdaniem na samą logistykę może pójść nawet kilkaset milionów złotych rocznie. Podkreśla jednak, że pieniądze te zostaną w polskich firmach transportowych.

Koszty te pokrywane są z kaucji, którą płaci konsument – 50 groszy od każdego opakowania. Z analiz firmy Deloitte wynika, że całkowity koszt uruchomienia i funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce do około 2035 roku przekroczy 40 miliardów złotych.

520 milionów opakowań w trzy miesiące. Pierwsze wyniki systemu kaucyjnego

System formalnie ruszył jesienią 2025 roku, ale o pełnym działaniu można mówić dopiero od początku 2026 roku. Pierwsze wyniki przedstawiła wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

– W ciągu pierwszych trzech miesięcy pełnego funkcjonowania systemu zebrano 520 milionów opakowań – poinformowała wiceminister. Resort zakłada, że w kolejnych miesiącach liczba ta może sięgać nawet 500 milionów opakowań miesięcznie. Sowińska zaznaczyła, że bez systemu kaucyjnego znaczna część odpadów nie trafiłaby do recyklingu.

– Szacujemy, że około jednej trzeciej z tych 520 milionów opakowań trafiłoby do żółtych worków. Część mogłaby w ogóle nie zostać zebrana – powiedziała.

Ile jest automatów? Butelkomatów wciąż za mało

Dziś w Polsce działa około 52 tysięcy punktów zbiórki. Tylko 9,5 tysiąca z nich opiera się na automatach – butelkomatach. To właśnie one odpowiadają za większość zebranych opakowań: 404 miliony sztuk.

Zdaniem przedsiębiorcy z centrum zliczeniowego to dalece za mało.

– Szacuję, że aby system był wygodny dla ludzi, automatów musi być wielokrotnie więcej. Mówimy nawet o 250 tysiącach urządzeń – podkreśla. – Dopiero wtedy to zacznie naprawdę działać.

Problemem są też awarie. Przepełnione lub zepsute automaty to najczęstsze skargi konsumentów. Prawo jest jednak po stronie klienta: jeśli automat nie działa, sklep musi przyjąć opakowania i wypłacić kaucję w gotówce lub na kartę. Nie może uzależniać wypłaty od dokonania zakupów.

Czyste butelki PET to złoto dla recyklingu

Przedsiębiorca od lat działa w branży przetwarzania tworzyw sztucznych. Widzi w systemie kaucyjnym ogromny potencjał – głównie ze względu na jakość surowca.

– Opakowanie, które nie jest zabrudzone, zmieszane ze śmieciami czy płynnymi odpadami, tylko pochodzi bezpośrednio z gospodarstw domowych, to właściwie czyste złoto. Nie trzeba tego dodatkowo doczyszczać ani zużywać wody – tłumaczy.

Szczególnie cenne są butelki bezbarwne i jasnoniebieskie – można je przetwarzać wielokrotnie.

Kiedy system kaucyjny się ustabilizuje?

Rozmówca Wirtualnej Polski nie przekreśla systemu, mimo że widzi jego wady.

– To musi się poukładać. Zajmie to jeszcze kilka miesięcy – ocenia.

Zapowiada także, że zamówił już nowe maszyny zdolne do szybkiego liczenia milionów opakowań. Gdy trafią do centrum, podwarszawska góra worków zacznie się kurczyć.

Przy okazji pojawią się nowe miejsca pracy.

– Przy maszynach potrzebne będą tysiące serwisantów. I to nie tylko w tygodniu – maszyny muszą działać w soboty i niedziele. Ktoś musi reagować, gdy coś się zatnie. Inaczej konsument się zdenerwuje i po prostu wyrzuci butelkę – podsumowuje przedsiębiorca.

