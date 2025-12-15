W 2025 roku dwie największe polskie firmy zbrojeniowe, PGZ i Grupa WB, osiągnęły rekordowe 25 mld zł przychodów, z prognozą dalszego wzrostu w 2026.

Polska Grupa Zbrojeniowa przewiduje w 2025 roku przychody na poziomie 20 mld zł i zysk netto 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 40% w stosunku do 2024 roku.

Prywatna Grupa WB odnotuje w 2025 roku szacowane przychody 4,3 mld zł, zwiększając je dwunastokrotnie od 2021 roku, z prawie 40% wpływów z eksportu.

Dynamiczny rozwój polskiej zbrojeniówki jest napędzany m.in. kontraktami finansowanymi z unijnego Instrumentu Pożyczkowego SAFE, co świadczy o rosnącym znaczeniu sektora

Jakie wyniki osiąga polska zbrojeniówka?

Rok 2025 zapisze się w historii jako absolutnie przełomowy dla polskiego przemysłu obronnego. Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, przychody dwóch największych podmiotów na rynku – państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz prywatnej Grupy WB – mają łącznie sięgnąć bezprecedensowej kwoty 25 miliardów złotych. To historyczny rekord, który według prognoz ma zostać pobity już w 2026 roku, między innymi dzięki kontraktom finansowanym z unijnego Instrumentu Pożyczkowego SAFE.

Dziennik wskazuje, że krajowy rynek obronny, obok wielkich koncernów zagranicznych, jest obecnie zdominowany przez dwóch rodzimych potentatów. Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, polska zbrojeniówka w 2025 roku notuje absolutnie rekordowe wyniki, a to jeszcze nie koniec fali wzrostowej. Warto zauważyć, że w strukturze właścicielskiej prywatnej Grupy WB udziały posiada również państwowy Polski Fundusz Rozwoju, co dodatkowo podkreśla strategiczne znaczenie sektora dla gospodarki kraju.

Ile wyniosą przychody PGZ w 2025 roku?

Państwowy czempion, Polska Grupa Zbrojeniowa, notuje wzrosty, które robią ogromne wrażenie. Jak poinformowało „Rz” Biuro Komunikacji i Relacji Zewnętrznych PGZ, prognozy na 2025 rok są niezwykle optymistyczne. Według tych szacunków, prognozowane przychody PGZ sięgną wartości 20 mld zł, a zysk netto ma wynieść około 2,5 mld zł.

Aby zrozumieć skalę tego skoku, wystarczy spojrzeć na dane z poprzednich lat. „W 2024 r. przychody PGZ wyniosły 13,9 mld zł, co oznacza, że w 2025 r. wzrosną o ponad 40 proc. Dla porównania, w 2021 r., przed inwazją Rosji na Ukrainę, było to nieco ponad 6 mld zł” – pisze „Rzeczpospolita”. Oznacza to ponad trzykrotny wzrost przychodów w ciągu zaledwie czterech lat, co jednoznacznie pokazuje, jak bardzo zmieniła się sytuacja geopolityczna i zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy.

Jakie wyniki osiąga prywatna Grupa WB?

Również największy prywatny podmiot w polskim sektorze obronnym, Grupa WB, ma powody do zadowolenia. Firma, znana z zaawansowanych systemów łączności i bezzałogowców, również spodziewa się kilkudziesięcioprocentowego wzrostu. W 2024 roku jej przychody wyniosły 3 mld zł, z czego, co istotne, niemal 40 proc. pochodziło z eksportu.

Według szacunków „Rzeczpospolitej”, w 2025 roku przychody spółki mają być większe o ponad 40 proc. i osiągnąć poziom około 4,3 mld zł. Skala rozwoju Grupy WB jest jeszcze bardziej imponująca, gdy spojrzymy na dłuższą perspektywę. Jak podaje dziennik, w 2021 roku przychody spółki wyniosły ok. 340 mln zł, co oznacza, że w ciągu zaledwie czterech lat zwiększą się one aż 12-krotnie. To dowód na ogromny potencjał i konkurencyjność polskich prywatnych firm na globalnym rynku zbrojeniowym.

Poranny Ring - Gen. Leon Komornicki