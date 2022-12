Gigantyczny przelew dla emerytów! Takich pieniędzy jeszcze nie było

Dostawy do węgla po świętach. Nie każda gmina go otrzyma. Minister od Sasina wyjaśnia

Nowością w przyszłym roku ma być waloryzacja kwotowo-procentowa. Podwyżka ma być nie mniejsza niż 250 zł. Sposób waloryzacji będzie zależeć od wysokości emerytury lub renty. Świadczenia od minimalnej emerytury, która dziś wynosi 1338,44 zł brutto do ok. 1810 zł brutto, wzrosną o taką samą kwotę – 250 zł brutto (227,50 zł na rękę). Z kolei emerytury niższe od minimalnej i wyższe niż 1810 zł brutto zostaną podniesione procentowo.

Rząd zapisał w ustawie budżetowej wskaźnik waloryzacji na poziomie 13,8 proc. Biorąc pod uwagę rosnące zarobki w gospodarce i inflacje, ten wskaźnik może być wyższy. Urzędnicy zaznaczają, że pod uwagę bierze się średnioroczne odczyty inflacji. Jak spekulują ekonomiści, I kwartał nowego roku może być szokiem cenowym nie tylko dla gospodarst domowych, ale i dla przedsiębiorstw. Wszystko to, na skutek zdjęcia tarczy antyinflacyjnej czyli powrót z 8 do 23 proc. VAT. To oznacza dla firm, nawet kilkuset procentowy wzrost rachunków za gaz,prąd czy paliwo. Zdrożeją również nawozy. Efekt tego będzie taki, że przedsiębiorstwa będą przynajmniej częściowo musiały przerzucić koszty na ceny towarów i usług. To nakręci inflację jeszcze bardziej.

Po staremu, na tych samych zasadach i w takiej samej wysokości będzie wypłacana 13.ta i 14.ta emerytura. Trzynastka wyniesie tyle, co minimalna emerytura – czyli 1588,44 zł brutto. Ile to będzie na rękę? Jeśli rząd zwolni trzynastki z podatku, wypłata wyniesie 1445,48 zł na rękę – i taką kwotę przyjęliśmy w naszych wyliczeniach.

Resort rodziny podkreśla, że będzie chciał powielić rozwiązanie, które było w tym roku. Czyli maksymalna czternastka miałaby wynieść tyle, co minimalna emerytura – w 2023 r. Będzie to 1588,44 zł brutto. Jeśli rząd zwolni czternastki z PIT, maksymalna wypłata wyniesie 1445,48 zł. Takie czternastki otrzymywałyby osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł – możliwe jednak, że rząd zdecyduje się na waloryzację tego progu. Przy wyższych świadczeniach czternastka byłaby zmniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". Od kwoty 3900 zł brutto świadczenia wypłacanego z ZUS, 14.ta emerytura się nie należy. Tak jak w 2022 r., 14.ta emerytura wypłacana byłaby w pierwszej połowie września 2023 r.

Biorąc pod uwagę te wszystkie kwoty, okazuje się, że te dodatkowe wypłaty wyniosą od 4000 zł do nawet 6300 zł na rękę.

