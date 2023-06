Gigantyczny przyrost emerytur. Seniorów z emeryturą powyżej 7 tys. zł przybywa

UOKiK bierze się za WizzAira! To koniec drożyzny?

Przybywa bogatych emerytów

Waloryzacja 2023 była na rekordowy poziomie. Według Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczna inflacja 2022 wyniosła 14,4 proc. Sprawiło to, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w marcu 2023 roku wywindował do poziomu 14,8 proc. W związku z tym gwałtownie przybyło emerytów, których świadczenie przekracza kwotę 7 tys. zł. Jak podaje "Rzeczpospolita", powołując się na dane ZUS, okazuje się, że znacząco wzrosła m.in. liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł. W marcu 2022 r. wynosiła ona 108 tys., a rok później 258,8 tys. To wzrost aż o 139,6 proc.

- To efekt tegorocznej wysokiej waloryzacji. W nowym systemie nie jest możliwy tak duży skok wysokości świadczenia w oparciu o zgromadzone składki, tylko z tytułu aktywności zawodowej. Musimy bowiem zgromadzony kapitał podzielić przez średnią dalszą długość trwania życia. W efekcie składki odprowadzone tuż przed przejściem na emeryturę niewiele dają, a najważniejsza jest waloryzacja tego, co ubezpieczony uzbierał podczas swojej pracy – analizuje na łamach "Rzeczpospolitej" dr Tomasz Lasocki z WPiA UW.

Choć znacznie powiększyła się grupa bogatych seniorów, to większość emerytów tak dobrze nie ma i ich świadczenia są o wiele niższe. Z analizy ZUS wynika też, że najwięcej kobiet (42,5 proc.) pobiera świadczenia w wysokości do 2,4 tys. zł. Zaś najwięcej mężczyzn pobiera emeryturę w wysokości powyżej 3 tys. zł (73,6 proc.). Efekt? Dominującą wysokością emerytury w populacji mężczyzn po tegorocznej waloryzacji było 3129,54 zł (pobierane przez 68,3 tys. panów). W populacji kobiet przeważała z kolei wysokość emerytury równa 2246,00 zł (pobierana przez 166,5 tys. kobiet).

Żródło: "Rzeczpospolita"

