W Norwegii trwa strajk ponad 1600 pracowników hotelowych z niemal 100 obiektów, głównie w Oslo, Bergen i Stavanger, paraliżując usługi takie jak sprzątanie czy obsługa recepcji.

Główną przyczyną protestu jest brak porozumienia w sprawie podwyżek płac i poprawy warunków pracy.

Strajk dotyka największe sieci hotelowe (Radisson Blu, Scandic, Strawberry, Thon), powodując poważne utrudnienia dla turystów i branży.

Zapowiedziano rozszerzenie protestu na kolejne regiony, w tym Tromsø i Lofoty.

Strajk pracowników hoteli w Norwegii – skala protestu

W niedzielę w południe rozpoczął się szeroko zakrojony protest pracowników sektora hotelowego w Norwegii. W pierwszym etapie do strajku przystąpiło ponad 1600 zatrudnionych, obejmując blisko 100 hoteli. Największe utrudnienia odnotowano w głównych ośrodkach miejskich, takich jak Oslo, Bergen i Stavanger, gdzie ruch turystyczny jest szczególnie intensywny.

Spór o płace i warunki pracy

Źródłem konfliktu jest nieudane porozumienie pomiędzy związkiem zawodowym Fellesforbundet a organizacją pracodawców NHO Reiseliv. Kluczową kwestią pozostają postulaty dotyczące realnego wzrostu wynagrodzeń oraz poprawy sytuacji pracowników o najniższych dochodach. Związkowcy podkreślają, że dotychczasowe propozycje finansowe nie odpowiadają na rosnące koszty życia w kraju.

Utrudnienia w hotelach i dla gości

Protest najmocniej dotknął obiekty należące do dużych sieci hoteli, takich jak Radisson Blu, Scandic, Strawberry oraz Thon. W wielu hotelach wstrzymano podstawowe usługi: serwowanie posiłków, sprzątanie pokoi oraz pranie. Dodatkowo ograniczono działanie recepcji i systemów rezerwacyjnych, co znacząco wpływa na komfort gości i funkcjonowanie branży turystycznej.

Zapowiedź rozszerzenia protestu

Związki zawodowe zapowiadają rozszerzenie protestów. Druga faza strajku ma rozpocząć się w czwartek, 23 kwietnia, a do protestu mają dołączyć pracownicy z kolejnych regionów, w tym z Tromsø, Trondheim oraz popularnych turystycznie Lofotów. Rozszerzenie akcji może jeszcze bardziej wpłynąć na sektor turystyczny, szczególnie w sezonie zwiększonego ruchu.

PTNW - Miłosz Bembinow