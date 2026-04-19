Ceny najmu w największych miastach Polski spadają średnio o 1% miesięcznie, a czynsz w marcu wyniósł 3,5 tys. zł (spadek o 100 zł od stycznia).

Warszawa pozostaje najdroższa ze średnią ceną 4,8 tys. zł, natomiast w Trójmieście jest to 3,1 tys. zł.

Wyjątkiem od spadkowego trendu są Kielce, gdzie ceny najmu wzrosły o 2,4% miesięcznie, mimo że miasto pozostaje najtańsze (2,1 tys. zł).

Rośnie liczba dostępnych ofert najmu, a największym popytem cieszą się dwupokojowe mieszkania o powierzchni około 40 m².

Spadek cen najmu mieszkań w 2026 roku

Od początku roku rynek najmu w największych miastach w Polsce notuje systematyczne obniżki stawek. Z raportu Otodom wynika, że miesięczne spadki wynoszą średnio około 1 proc.. Jeszcze w styczniu przeciętny czynsz sięgał 3,6 tys. zł, natomiast w marcu obniżył się do poziomu 3,5 tys. zł.

Najwyższe ceny niezmiennie utrzymują się w Warszawie, gdzie wynajem mieszkania kosztuje średnio 4,8 tys. zł. To znacząco więcej niż w Trójmieście, które zajmuje drugą pozycję – tam średnia stawka jest niższa o 1,7 tys. zł i wynosi około 3,1 tys. zł.

Korekty stawek w największych miastach

Zmiany cen objęły niemal wszystkie kluczowe ośrodki miejskie. Jak wskazano w raporcie: „W ubiegłym miesiącu korekta stawek dotyczyła sześciu z siedmiu największych miast w Polsce – Katowic, Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia”. Jedynym wyjątkiem była Łódź, gdzie czynsze utrzymały się na stabilnym poziomie 2,3 tys. zł.

Wyjątek od trendu – Kielce

Na tle spadków wyróżniają się Kielce, gdzie sytuacja rozwija się odwrotnie. Jak podkreślono w analizie: „Patrząc poza największą »siódemkę«, najciekawsza sytuacja panuje w Kielcach. Mimo że z kwotą 2,1 tys. zł miasto to pozostaje najtańszym rynkiem w zestawieniu Otodom, to właśnie tam odnotowano najwyższą dynamikę zmian. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 2,4 proc., idąc pod prąd spadkowemu trendowi widocznemu w głównych ośrodkach”.

Więcej ofert najmu mieszkań

Równolegle rośnie liczba dostępnych ogłoszeń. Pod koniec marca w serwisie znajdowało się 25,4 tys. ofert, co oznacza wzrost o około 4 proc. miesiąc do miesiąca oraz o 1,8 tys. względem stycznia.

Największe przyrosty odnotowano w Olsztynie (18 proc.), Rzeszowie (14 proc.) i Bydgoszczy (13 proc.). Wzrost widoczny był także w Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu. Spadki liczby ofert pojawiły się natomiast w Gdańsku (-10 proc.) oraz w Krakowie (-2 proc.).

Jakie mieszkania cieszą się największym popytem

Największe zainteresowanie najemców koncentruje się na mieszkaniach dwupokojowych o powierzchni około 40 m². To właśnie ten segment pozostaje najbardziej konkurencyjny i najszybciej znika z rynku, co pokazuje stabilne preferencje najemców mimo zmieniających się cen.

PTNW - Miłosz Bembinow