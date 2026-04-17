Kilkaset mieszkań za "grosze" w całej Polsce

Mieszkania nie muszą być drogie – przekonują Polskie Koleje Państwowe. Narodowy przewoźnik oferuje nieruchomości za ułamek ich wartości. Niewielkie mieszkania można nabyć już za kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na sprzedaż trafiło blisko 700 mieszkań i lokali w różnych regionach Polski. Nieruchomości znajdują się zarówno w dużych miastach, takich jak Wrocław czy Katowice, jak i w mniejszych miejscowościach - m.in. Racibórz, Bartoszyce czy Mrągowo. Najwięcej ofert pojawia się w województwach śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim.

Mieszkania tanie jak barszcz? To możliwe

Najtańsza oferta? Małe mieszkanie o powierzchni 22 mkw. w Niedźwiedniku koło Ziębic można kupić za zaledwie 25 tys. zł. Inne przykłady ofert też wyglądają kusząco. Lokal o powierzchni 31,9 mkw. w Drawsku Pomorskim kosztuje około 62 tys. zł, w Zerbuniu – około 73 tys. zł, a w Pelplinie – około 78 tys. zł.

Są też większe mieszkania. W miejscowości Mościsko lokal o powierzchni prawie 69 mkw., można kupić za 98 tys. zł. Z kolei we Wrocławiu mieszkanie o powierzchni 79 mkw. wystawiono za 320 tys. zł. To kilka razy mniej niż można kupić na wolnym rynku.

Wiemy dlaczego mieszkania są tak tanie

Jest jednak pewien haczyk – zaznacza sprzedający. Większość mieszkań wymaga gruntownego remontu. To lokale, które są puste albo nie zostały wykupione przez dawnych pracowników kolei.

Ceny ustalają rzeczoznawcy, a jeśli przetarg nie dojdzie do skutku dwa razy, można jeszcze negocjować cenę, chociaż kwota nieruchomości nie może spaść poniżej dwóch trzecich wartości wyjściowej.

Nie tylko PKP sprzedają taniej swoje dobra

Na tym jednak nie koniec tanich licytacji państwowego majątku. Auta w atrakcyjnych cenach sprzedaje także Agencja Mienia Wojskowego. Na aukcjach pojawiają się m.in. Opel Vectra za około 7 tys. zł czy Volkswagen Passat za 5,1 tys. zł.

Oferta kolejowych mieszkań czy sprzedaż używanych samochodów od wojska cieszą się dużym zainteresowaniem. Choć trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami na remont lub naprawy, dla wielu osób to może być jedna z najtańszych dróg do własnego mieszkania lub samochodu.

PTNW Wasyl Bodnar