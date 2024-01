i Autor: Materiały Prasowe

Produkcja

Gigantyczny wzrost ceny kluczowego surowca! Wielki problem dla światowej gospodarki

Ceny miedzi mogą podskoczyć nawet o 75 procent! To podstawowy surowiec, stosowany w produkcji choćby elektroniki, a także do budowy infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii. Zwiększenie popytu może spowodować wzrost cen, a do tego dołożyły się przerwy w dostawach.