Po przeczytaniu artykułu dowiesz się:

Która konkretnie partia mleka Bebilon została wycofana i jak ją rozpoznać

Czym jest cereulidyna i jakie zagrożenie stanowi dla zdrowia niemowlęcia

Co zrobić z zakupionym produktem i jak uzyskać zwrot pieniędzy

Jakie objawy powinny skłonić do wizyty u pediatry

Która partia mleka Bebilon jest niebezpieczna

GIS oraz system wczesnego ostrzegania RASFF poinformowały o wycofaniu ze sprzedaży produktu Bebilon PROfutura Duo Biotik 1 o gramaturze 800 g. Rodzice powinni sprawdzić numer partii na opakowaniu. Niebezpieczna seria to 111540592 z datą minimalnej trwałości 18.08.2027 r.

Dystrybutorem produktu w Polsce jest firma Nutricia Polska Sp. z o.o. Ostrzeżenie dotyczy wyłącznie jednej partii - pozostałe serie mleka Bebilon są bezpieczne do stosowania.

Czym jest cereulidyna i dlaczego jest groźna

Cereulidyna to silna toksyna wytwarzana przez mikroorganizm Bacillus cereus. Ta bakteria może powodować zatrucia pokarmowe, szczególnie niebezpieczne dla niemowląt. Objawy zatrucia mogą obejmować wymioty, biegunkę oraz bóle brzucha.

U małych dzieci zatrucie może prowadzić do odwodnienia organizmu. Dlatego GIS i producent apelują o całkowite zaprzestanie podawania produktu z niebezpiecznej partii.

Co zrobić z zakupionym produktem dla niemowlęcia

Nutricia Polska przekazała jasne zalecenia dla rodziców posiadających wycofany produkt. Nie należy podawać mleka dziecku - to najważniejsze działanie. Opakowanie należy oddać do sklepu, w którym zostało zakupione.

Firma gwarantuje zwrot pełnej wartości zakupu bez konieczności okazywania paragonu. To standardowa procedura przy wycofaniu produktu z powodów bezpieczeństwa. Rodzice mogą skontaktować się również bezpośrednio z infolinią Nutricia w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Kiedy udać się z dzieckiem do lekarza

Jeśli niemowlę spożyło mleko z wycofanej partii i pojawiły się niepokojące objawy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem pediatrą. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na:

wymioty

biegunkę

nietypowy płacz dziecka

brak apetytu

oznaki odwodnienia

Nutricia podkreśla, że w przypadku jakichkolwiek dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego dziecka konieczna jest wizyta u specjalisty. Szybka reakcja rodziców może zapobiec poważnym komplikacjom zdrowotnym.

Nie pierwszy przypadek wycofania mleka modyfikowanego

To nie pierwsza sytuacja, w której GIS ostrzega przed produktami dla najmłodszych. Wcześniej z polskiego rynku wycofywano także inne partie mleka modyfikowanego z podobnych przyczyn. Działania inspektoratu sanitarnego mają na celu ochronę zdrowia dzieci.

System RASFF to europejski mechanizm szybkiego reagowania na zagrożenia w żywności. Dzięki niemu informacje o niebezpiecznych produktach trafiają błyskawicznie do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Rodzice mogą na bieżąco śledzić komunikaty GIS na oficjalnej stronie inspekcji.