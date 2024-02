Glapiński: Inflacja jest pod pełną kontrolą

Dalsze decyzje RPP uzależnione od rządu

Dalej prezes polskiego banku centralnego odniósł się do sytuacji gospodarczej. Jak mówił Glapiński, prowadzimy konsekwentną politykę, mimo nie jednomyślności w RPP. -W tym momencie wynosi około 4 proc. Ostatni odczyt to było 6,2 proc. Co do przesłanek nic się nie zmieniło, prognozy pokazują, że inflacja będzie spadać. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym kwartale wróci do celu inflacyjnego do 2,5 proc +/-1 proc., i to jest wielki sukces zarowno NBP, Polaków i naszych analityków. To, nieprzyjemna wiadomosć dla krytyków naszych działań - mówił prezes NBP.

Jak dodał, to nie znacza że osiadamy na laurach, wysoka niepewnośc inflacja moze wzrosnąć pod wpływem czynników fiskalnych i regulacyjnych (ceny prądu, gazu i ciepła) oraz VAT na żywnosć. W II połowie w szczególności, kształtowanie się inflacji jest obarczone bardzo wysoką niepewnością - podkreślał Glapiński.

"To dla nas duze wyzwanie, ponieważ naszym celem jest trwałe osiągnięcie celu inflacyjnych. Gdyby utrzymanie VAT i tarcze na ceny elektrycznosci i gazu inflacja i tak troche wzrośnie z tytułu bazy może to być koło 4 proc. - twierdzi prezes NBP i dodaje ze gdyby rząd zdjął wszystkie tarcze oraz 5 proc. VAT wrócił do poprzedniego poziomu wtedy inflacja skoczy do ok. 8 proc. Rząd prawdopodobnie zachowa tarcze, ale w ograniczonym zakresie"-prognozuje prezes NBP.

- Mamy niski wzrost gospodarczy, ale jednak dodatni - mówił. - Ta niska koniunktura oczywiście działa deflacyjnie. Gdyby wzrost gospodarczy silnie przyśpieszył, czego nie zakładamy, to też inflacja mogłaby być wyższa, ale tego nie zakładamy. Oczekiwania inflacyjne mocno spadły - wyliczał przewodniczący RPP. Podczas konferencji prasowej wskazał, że "istotny wzrost dochodów realnych Polaków nie przełożył się na wzrost popytu". Jak mówił: - Polacy zwiększyli oszczędności.

Odnosząc się do kursu złotego, Glapiński podkreślił, że umocnienie złotego było szybkie. - I nie ma zysku NBP. Mamy ujemny kapitał, ale to nie są problemy spędzające sen z oczu zwykłych obywateli - wskazał. - Coraz większą uwagę poświęcamy i śledzimy wskaźnik inflacji bazowej - to jest dla nas główna przesłanka. To jest coś na co możemy oddziaływać - mówił Glapiński.

