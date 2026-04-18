Prezes NBP, prof. Adam Glapiński, jako pierwszy w historii osobiście sprawdził polskie rezerwy złota w skarbcu Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, potwierdzając ich bezpieczeństwo i zgodność ze standardami.

Wizyta podkreśla rosnące znaczenie dywersyfikacji miejsc przechowywania rezerw złota przez banki centralne.

Prezes NBP wskazał na demografię i wysokie ceny energii (zwłaszcza prądu) jako kluczowe wyzwania dla polskiej gospodarki, sugerując energetykę jądrową jako długoterminowe rozwiązanie.

Polska od grudnia 2025 r. jest pełnoprawnym członkiem G20.

Kontrola polskiego złota w Fed

Narodowy Bank Polski poinformował, że 17 kwietnia 2026 roku prof. Adam Glapiński jako pierwszy prezes w historii osobiście zweryfikował polskie rezerwy złota przechowywane w skarbcu Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.

Podczas inspekcji potwierdzono, że wszystkie sztaby spełniają rygorystyczne standardy – posiadają indywidualne oznaczenia oraz są odpowiednio zabezpieczone. Glapiński zaznaczył, że dywersyfikacja miejsc przechowywania złota to dziś naturalna praktyka banków centralnych, szczególnie w niestabilnym otoczeniu międzynarodowym.

Wizyta po szczycie G20

Kontrola w Nowym Jorku odbyła się tuż po spotkaniu ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 w Waszyngtonie. Prezes NBP brał udział w debatach dotyczących wzrostu gospodarczego i globalnych wyzwań.

W trakcie dyskusji wskazał na dwa główne problemy Polski: demografię oraz wysokie ceny energii. Podkreślił, że koszty prądu należą do najwyższych w Europie, co wynika m.in. z unijnych regulacji klimatycznych i dużego udziału węgla w miksie energetycznym.

Wyzwania gospodarcze i energia

Zdaniem Glapińskiego rozwiązaniem może być rozwój energetyki jądrowej, choć jej wpływ na ceny energii będzie odczuwalny dopiero za 10–15 lat. W krótkim terminie wysokie koszty pozostają istotnym obciążeniem dla przemysłu i konkurencyjności firm.

Jednocześnie prezes NBP podkreślił, że polska gospodarka zachowuje stabilność. Wynika to z rosnącej różnorodności eksportu – obejmującego nie tylko przemysł, ale także dobra konsumpcyjne i żywność. Istotną rolę odgrywają też usługi, które stanowią już 25 proc. eksportu.

Polska w G20

Od grudnia 2025 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem G20, co wzmacnia jej pozycję w globalnym systemie finansowym. Udział w pracach tej grupy umożliwia realny wpływ na kształtowanie międzynarodowej polityki gospodarczej.

Prezes NBP w skarbcu złota Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku: polskie złoto jest bezpieczne.Prof. Adam Glapiński pierwszym Prezesem NBP, który osobiście dokonał inspekcji polskiego złota. pic.twitter.com/GQoI5wCP4V— Narodowy Bank Polski (@nbppl) April 17, 2026

PTNW - Miłosz Bembinow