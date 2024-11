Były szef SLD Wojciech Olejniczak z zarzutami. O co go oskarżono?

The Body Shop - symbol luksusu

The Body Shop to brytyjska sieć detaliczna zajmująca się sprzedażą kosmetyków. Firma została założony w 1976 roku w Anglii przez Anitę Roddick, aktywistkę na rzecz praw zwierząt i środowiska. Jej zaangażowanie w etyczną produkcję kosmetyków szybko przyniosło marce ogromną popularność i międzynarodowe uznanie. Sieć od początku stawiała na dystrybucję produktów etycznych i jako jedna z pierwszych firm kosmetycznych zakazała testowania swoich wyrobów na zwierzętach. W 2006 roku firmę nabył francuski koncern L’Oréal, w późniejszych latach kilkakrotnie zmieniała właścicieli W szczytowym okresie marka posiadała 3 tys. sklepów w 70 krajach i rocznie obsługiwała 77 milionów klientów.

To koniec The Body Shop?

Jeszcze kilka lat temu kosmetyki The Body Shop cieszyły się ogromną popularnością. Dzisiaj marka coraz częściej przegrywa walkę o klientów. Pierwsze doniesienia o problemach marki dotyczyły Wielkiej Brytanii. To właśnie tam sieć zamknęła 75 swoich sklepów i zwolniła ponad 700 pracowników. W tym roku amerykański oddział The Body Shop ogłosił również upadłość i całkowicie zakończył swoją działalność. Do likwidacji poszły także 33 sklepy z Kanady.

Na początku listopada upadłość firmy ogłosił holenderski sąd. Marka poinformowała o bankructwie w Holandii we wpisie na Facebooku. Jak zapewniła, tamtejsze sklepy pozostaną otwarte, a syndyk masy upadłościowej analizuje możliwości dalszego działania The Body Shop na tym rynku. Holenderscy klienci nie mogą już jednak wymieniać bonów podarunkowych w punktach The Body Shop. Od jakiegoś czasu nie działa także w tym kraju strona internetowa sklepu. W Holandii marka ma 27 sklepów. Firmie grozi także upadłość na innych rynkach, w tym w Belgii.

Co ze sklepami The Body Shop w Polsce?

Pierwszy sklep stacjonarny otworzył się w Polsce w lutym 2007 roku. Na początku 2023 roku było ich już 17, ale od tego momentu sklepów jednak ubywa. Teraz jest ich 15. Jak donosi portal dlahandlu.pl, również polska spółka zmaga się z poważnymi stratami finansowymi, a bieżąca działalność placówek The Body Shop jest kontynuowana dzięki wsparciu spółki Alshaya Poland (zarządza na polskim rynku także markami Victoria’s Secret i Bath & Body Works). Obecnie nie ma informacji o planach likwidacji sklepów stacjonarnych, choć istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości bardziej doinwestowany zostanie segment e-commerce.

