Głodowe emerytury Polaków! Setki tysięcy emerytów dostaje grosze z ZUS

Tysiące Polaków dostaje groszowe emerytury! A będzie ich coraz więcej

Jak podaje profil Debaty Emerytalnej, według danych ZUS pod koniec grudnia 2022 roku 365 tys. osób pobierało tzw. groszową emeryturę, czyli poniżej emerytury minimalnej (1338,44 zł brutto). Świadczenia osób, które nie nabyły praw do emerytury mogą wynikać zarówno tylko z miesiąca pracy oskładkowanej, jak i np. 19 lat. Dlatego też "groszowe emerytury" są zróżnicowane, mogą wynosić faktycznie np. jeden grosz, jak i 800 zł.

Jak podaje Debata Emerytalna, 17 proc. z groszowych emerytur to świadczenia poniżej 600 zł, 23 proc. to świadczenia od 600 do 800 zł, a ok. 60 proc. to świadczenia od 800 zł do 1338 zł. Warto przypomnieć, że pojawiały się w debacie publicznej propozycje aby usunąć groszowe emerytury, bo koszt ich wypłaty jest często wyższy od ich wartości.

Niepokoi również fakt, że wzrasta liczba głodowych emerytur. W 2011 roku pobierało je jedynie 23,9 tys. świadczeniobiorców, w 2013 roku 48 tys., a w 2017 roku już 166,6 tys. Polaków. W 2020 roku ta liczba przekroczyła 300 tys. osób!

Jak uniknąć groszowych emerytur?

Aby dostawać emeryturę w polskim systemie po 1999 roku, wystarczy przepracować jeden dzień i osiągnąć wiek emerytalny, który obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jedna składka skutkować będzie świadczeniem wysokości jednego, lub kilku groszy. Aby mieć prawo do najniższej emerytury (niezależnie od tego, czy wystarczy nam ze składek), trzeba mieć przepracowane 20 lat (w przypadku kobiet), lub 25 lat w przypadku mężczyzn.

