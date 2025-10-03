Atrakcyjne zarobki: Możliwość zarobku do 26 euro (ok. 110 zł) za godzinę przy myciu okien w Holandii, bez znajomości języka i doświadczenia.

Praca w Holandii bez doświadczenia i znajomości języka

Na jednym z serwisów ogłoszeniowych pojawiła się nietypowa propozycja pracy. 24-letni Polak, który od kilku lat zajmuje się w Holandii myciem okien, poszukuje pomocnika do wspólnych wyjazdów zarobkowych. Jak podkreśla, zajęcie „nie jest ciężkie” i pozwala dobrze zarobić. Oferowana stawka to 24–26 euro za godzinę, co oznacza nawet około 110 zł.

Kiedy odbywa się praca i na czym polega?

Oferta dotyczy wyjazdów do Holandii cztery razy w roku – w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Kandydat nie musi znać języka ani posiadać kwalifikacji. Do pracy używa się demineralizowanej wody i teleskopowej szczotki, co sprawia, że nie ma konieczności stosowania środków chemicznych. Choć zdarza się myć budynki sięgające 20 pięter, nie ma mowy o pracy na linach – używane są podnośniki i instalacje dachowe.

Jakie są wymagania?

Wynagrodzenie sięga nawet 26 euro za godzinę, ale jednym z warunków jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Autor ogłoszenia zapewnia wspólny wyjazd busem z Polski oraz zakwaterowanie w małym studio w Holandii. Kandydat powinien być osobą „luźną i bezkonfliktową” - jak zaznacza ogłoszeniodawca

Komu praca nie jest polecana?

Choć ogłoszeniodawca twierdzi, że „praca jest bardzo prosta”, wymaga ona pewnej sprawności fizycznej. Długotrwałe operowanie teleskopowym kijem może być męczące, dlatego odradza to zajęcie osobom z problemami zdrowotnymi. Najchętniej współpracowałby z kandydatami w wieku 20–26 lat, którzy będą mogli sprostać fizycznym wymaganiom i łatwiej odnajdą się we wspólnym mieszkaniu.

