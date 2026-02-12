Górnicy JSW stanęli przed wyborem. Albo zawieszenie świadczeń, albo restrukturyzacja

Referendum w JSW zadecyduje o przyszłości spółki.

Górnicy mają zdecydować o akceptacji zawieszenia świadczeń pracowniczych w zamian za stabilizację finansową.

Odrzucenie porozumienia grozi restrukturyzacją ustawową i potencjalną upadłością JSW.

Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy na pozytywny wynik referendum.

JSW: Referendum jako szansa na uniknięcie restrukturyzacji

Od czwartkowego poranka trwa referendum wśród załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), które ma zadecydować o przyszłości spółki. Pracownicy mają wyrazić swoje stanowisko w sprawie projektu porozumienia z zarządem, zakładającego zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych. Ma to umożliwić pozyskanie niezbędnego finansowania dla JSW, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), posiadające większościowy pakiet akcji JSW (55,16%), wyraziło nadzieję na pozytywny wynik referendum. Według MAP, zgoda załogi na proponowane warunki pozwoli na ustabilizowanie płynności finansowej spółki, kontynuację jej działalności oraz ochronę miejsc pracy. MAP liczy na odpowiedzialną postawę załogi w obliczu trudnej sytuacji.

Co się stanie, jeśli załoga odrzuci porozumienie?

Związkowcy zapowiedzieli, że w przypadku negatywnego wyniku referendum nie podpiszą porozumienia. Zarząd JSW ostrzega, że brak zgody załogi może skutkować koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji ustawowej. Taki scenariusz wiązałby się z poważnymi konsekwencjami dla przyszłości firmy i zatrudnienia.

Na profilu zakładowej Solidarności opublikowano pytania i odpowiedzi dotyczące referendum, wyjaśniające trudną sytuację JSW. Spółka tłumaczy, że znalazła się w krytycznej sytuacji finansowej z powodu niekorzystnych warunków rynkowych, w których przychody nie pokrywają kosztów działalności. JSW ma trudności z regulowaniem zobowiązań, a dostawcy odmawiają realizacji zamówień. Bez natychmiastowych działań stabilizujących, spółce grozi utrata płynności finansowej i upadłość.

Jakie ustępstwa przewiduje projekt porozumienia?

Projekt porozumienia przewiduje następujące ustępstwa ze strony pracowników JSW:

Zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 rok.

Przesunięcie terminu wypłaty 14. pensji za 2025 rok na 2027 rok.

Wypłatę nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach.

Zawieszenie wypłaty deputatu węglowego.

Ograniczenie innych świadczeń, np. obniżenie wysokości ekwiwalentów za posiłki regeneracyjne.

Projekt nie przewiduje obniżenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników JSW.

W obliczu trudnej sytuacji finansowej JSW, zarząd spółki zadeklarował, że zawnioskuje o obniżenie swoich wynagrodzeń, aby były one adekwatne do aktualnych realiów finansowych. Wiceminister aktywów Grzegorz Wrona poinformował, że MAP złoży wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o obniżeniu wynagrodzenia członków rady nadzorczej JSW.

JSW t największy producent węgla koksowego w UE

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu, niezbędnego do wytopu stali. Podstawowa działalność JSW to wydobycie i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Spółka prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. JSW jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Po trzech kwartałach 2025 roku JSW odnotowała stratę netto w wysokości 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, ale poniosła stratę brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

