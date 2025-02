Górniczy gigant ma kłopoty finansowe. Mimo to wypłaci 12 000 zł deputatu węglowego

Co ustalił Tusk z szefem Google? Mamy szczegóły

Jak pisze "Dziennik Zachodni" Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) znajdowała się w trudnej sytuacji już w 2024 roku, a w 2025 roku nie udało się wyjść z dołka. Aż trzy razy w ciągu miesiąca władze spółki sięgały po środki zdeponowanie w postaci certyfikatów w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ). Taka operacja wymagała zgody Rady Nadzorczej (zgody dwukrotnie udzielono w 2025 roku).

Jednak zapasy z FIZ nie są studnią bez dnia i według wyliczeń JSW do końca 2024 roku znajdowała się tam kwota ok. 2,7 mld zł. Jak czytamy w "Dzienniku Zachodnim" w ciągu trzech kwartałów minionego roku strata spółki wyniosła 6,4 mld zł.

Wypłaty dla górników nie są zagrożone. Spółka musi wypłacić 12 tys. deputatu węglowego

Związki zawodowe zdając sobie sprawę z problemów JSW, zadały spółce pytanie, czy wypłaty nagród dla górników są zagrożone. Jak wynika z pisemnej odpowiedzi dwóch wiceprezesów spółki (Remigiusza Krzyżanowskiego i Artura Wojtków), górnicy nie muszą się obawiać braku wypłat. Podkreślili, że zmiana w wypłatach nagród wymaga zgody strony społecznej i sama zgoda Rady Nadzorczej, czy zarządu nie starczy.

- Świadczenia należne pracownikom [...] zaplanowane są w projektowanym Planie Techniczno-Ekonomicznym na rok 2025 - wskazują wiceprezesi JSW, precyzując, że chodzi o deputat węglowy, "Barbórkę" oraz "czternastkę" i dodając, że ich wypłata ma nastąpić zgodnie z terminami ustalonymi w wewnętrznie w spółce - odpisano związkowcom.

To oznacza również wypłatę deputatu węglowego, którego oficjalna wysokość nie jest jeszcze znana. Stawka dodatku zależy od ceny węgla typu orzech w IV kwartale roku poprzedzającego wypłatę na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Przemysłu. Minister Marzena Czarnecka ogłosiła stawkę na poziomie 1199,40 zł.

Jak pisze "Dziennik Zachodni" górnikom JSW przysługuje 8 ton, a do tego w spółce mnoży się go przez 1,2; co oznacza, że deputat węglowy JSW wyniesie 11 804 zł brutto. Deputat może być wypłacony jednorazowo w kwietniu, lub w postaci dwunastu rat z miesięcznym wynagrodzeniem.

