PKB Polski w górę. Gospodarka urosła mocniej niż zakładano

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek dobre wiadomości dla polskiej gospodarki. Okazuje się, że w 2025 roku nasz produkt krajowy brutto (PKB) rósł szybciej, niż wynikało to z wiosennych szacunków. To sygnał, że kondycja finansowa kraju jest solidniejsza, niż się wydawało.

Poprzednie dane, opublikowane 16 kwietnia 2026 roku, mówiły o wzroście na poziomie 3,6 proc. Teraz, po dokładniejszej analizie, Główny Urząd Statystyczny zrewidował ten wynik i podał, że wzrost gospodarczy w 2025 roku wyniósł realnie 3,8 proc. Choć na pierwszy rzut oka różnica 0,2 punktu procentowego może wydawać się niewielka, w skali całej gospodarki to znacząca i pozytywna zmiana.

Skąd wzięła się korekta danych o PKB?

Dlaczego GUS zmienił zdanie? Pierwsze szacunki dotyczące PKB zawsze opierają się na niepełnych, bieżących informacjach. Dopiero po kilku miesiącach do urzędu spływają kompletne, roczne sprawozdania z różnych sektorów gospodarki. I właśnie na ich podstawie dokonuje się ostatecznej korekty.

W komunikacie urzędu czytamy, że tym razem zmiana była konieczna po dokładnym sprawdzeniu wyników za cały 2025 rok. Korekta wynika z uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach finansowych firm, handlu zagranicznym oraz danych z sektora rządowego i samorządowego.

Lepsze wyniki w tych obszarach sprawiły, że ostateczny odczyt wzrostu PKB okazał się wyższy.

Co wyższy wzrost PKB oznacza dla Polaków?

Produkt Krajowy Brutto dla wielu brzmi jak abstrakcyjne pojęcie z podręczników do ekonomii. A co naprawdę oznacza dla portfela przeciętnego Polaka? Wyższy wzrost PKB to informacja, że w kraju produkuje się i sprzedaje więcej towarów i usług. Gospodarka kręci się szybciej.

To dobry sygnał dla rynku pracy. Mocniejszy wzrost gospodarczy oznacza, że firmy więcej produkują i sprzedają, co w dłuższej perspektywie może przekładać się na stabilniejsze zatrudnienie i wzrost wynagrodzeń. Po drugie, lepsza kondycja gospodarki oznacza wyższe wpływy z podatków do budżetu. To z kolei daje rządowi więcej pieniędzy na inwestycje publiczne, usługi społeczne czy programy socjalne.

Wreszcie, solidne dane o PKB to ważny sygnał dla zagranicznych inwestorów. Pokazują, że Polska jest stabilnym i przewidywalnym miejscem do lokowania kapitału, co może przyciągnąć kolejne inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy. To po prostu dobra wiadomość, która buduje zaufanie do polskiej gospodarki zarówno w kraju, jak i za granicą.

Czy gospodarka zawsze musi się rozwijać? Martin Dahl