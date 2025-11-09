Lidl oferuje nową gamę sprzętów kuchennych, w tym żeliwne garnki i patelnie SilverCrest® polecane przez Karola Okrasę, dostępne nawet 40% taniej z aplikacją Lidl Plus.

W ofercie znajdziemy również frytkownicę beztłuszczową Tefal® Air Fryer Essential EY1308 za 199 zł oraz zgrzewarkę próżniową SilverCrest® za 79 zł.

Dla miłośników pieczenia dostępny jest robot planetarny SilverCrest® 600 W z misą 5 l za 189 zł (taniej z Lidl Plus) oraz różnorodne formy do pieczenia i akcesoria dla dzieci.

Lidl wprowadza świąteczne akcesoria kuchenne, takie jak kubki, pojemniki na ciastka i zestaw 24 sztućców za 49,99 zł.

Domowe gotowanie w nowym wydaniu

Listopad to czas, gdy dom wypełnia zapach ciepłych potraw i świeżych wypieków. Właśnie wtedy Lidl wprowadza nową ofertę sprzętów, które łączą funkcjonalność, styl i jakość. Wśród nich znalazły się żeliwne garnki i patelnie SilverCrest®, polecane przez Karola Okrasę. Te solidne naczynia dostępne są w kilku wariantach: mniejszy garnek Ø 21,3 cm, 2,8 l za 89,99 zł, większy Ø 26,5 cm, 5,5 l za 129 zł, a także żeliwna patelnia z pokrywką Ø 25 cm, 2,4 l w cenie 99 zł. Wszystkie można kupić w promocji 40% taniej z aplikacją Lidl Plus, zarówno w sklepach, jak i online.

Styl i funkcjonalność w kuchni

Produkty SilverCrest® wytrzymują temperatury do 240°C, a ich pokrywki nadają się do piekarnika. Dostępne są w trzech eleganckich kolorach – klasycznej czerni, modnej czerwieni i ponadczasowej bieli. Ofertę uzupełniają patelnie z kutego aluminium ze wskaźnikiem nagrzania w czterech rozmiarach: 20, 24, 28 i 32 cm, w cenach od 34,99 zł do 64,99 zł, idealne do wszystkich rodzajów kuchenek, także indukcyjnych.

Nowoczesne gotowanie

Dla fanów lekkiej kuchni Tefal® przygotował frytkownicę beztłuszczową Air Fryer Easy Fry Essential EY1308, 1030 W, którą można kupić 50 zł taniej – za 199 zł. Natomiast zgrzewarka próżniowa SilverCrest® z mocą 130 W i funkcją „wet” i „soft” ułatwi przechowywanie żywności – dostępna będzie w promocji 46% taniej, za 79 zł.

Radość z pieczenia dla całej rodziny

Od 10 listopada w sprzedaży znajdzie się również robot planetarny SilverCrest® 600 W z misą 5 l, trzema końcówkami i funkcją turbo. Kosztuje 189 zł i jest tańszy o 50 zł z aplikacją Lidl Plus.

W ofercie pojawiły się też silikonowe formy do pieczenia Livarno Home za 12,99 zł, świąteczne formy z wymiennymi dnami za 24,99 zł oraz zestaw akcesoriów dla dzieci za 19,99 zł – idealny na rodzinne pieczenie pierników.

Świąteczny klimat w każdym domu

Lidl przygotował też urocze dodatki: świąteczne kubki SilverCrest® za 9,99 zł, pojemniki na ciastka i dekoracyjne talerze Livarno Home za 26,99 zł, a także zestaw 24 sztućców ze stali szlachetnej za 49,99 zł. Nie zabrakło też praktycznych akcesoriów – ostrzałka do noży kosztuje 14,99 zł, a zestaw 4 noży SilverCrest® zaledwie 8,99 zł.

