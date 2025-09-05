30 lat konsekwencji opłaciło się: Kobieta z Berlina wygrała 4,4 mln euro (ponad 18,6 mln zł) w Lotto, obstawiając te same liczby co tydzień od 1996 roku.

Zwycięski kupon zawierał numery 5, 11, 13, 39, 42, 48 – to one po dekadach cierpliwości przyniosły fortunę.

Wsparcie dla milionerów w Niemczech: Organizatorzy Lotto zapewniają zwycięzcom wysokich nagród pomoc doradców finansowych, prawników i psychologów, by ułatwić im adaptację do nowej sytuacji.

30 lat cierpliwości zakończonych fortuną

Historia, która obiegła niemieckie media, pokazuje, że wytrwałość potrafi przynieść spektakularne efekty. Bohaterką jest kobieta w wieku około 50–60 lat, mieszkająca w berlińskiej dzielnicy Schoeneberg. Od roku 1996 co tydzień obstawiała dokładnie ten sam zestaw liczb. W końcu jej cierpliwość została nagrodzona – padła wygrana w wysokości 4,4 mln euro, czyli ponad 18,6 mln złotych.

Szczęśliwe liczby, które zmieniły życie

Zwycięski kupon zawierał numery: 5, 11, 13, 39, 42 oraz 48. To właśnie one, po dekadach regularnego grania, przyniosły mieszkance Berlina fortunę. Jak podały media, kobieta nigdy nie zmieniła swojego zestawu i wierzyła, że pewnego dnia okaże się on szczęśliwy.

Wsparcie dla zwycięzców lotto w Niemczech

Wygrana padła pod koniec sierpnia, a informację potwierdziła niemiecka agencja prasowa. Organizatorzy Lotto zadbali o to, by nowa milionerka nie została pozostawiona sama sobie. W Niemczech zwycięzcy wysokich nagród mogą korzystać z pomocy doradców finansowych, prawników oraz psychologów. Takie wsparcie ma ułatwić im odnalezienie się w zupełnie nowej sytuacji życiowej.

Lotto w Niemczech – tradycja i marzenia graczy

Niemieckie Lotto, istniejące od 1955 roku, wciąż przyciąga miliony graczy. Wiele osób traktuje je jako szansę na zmianę losu. Historia z Berlina udowadnia, że konsekwencja i wiara w swoje liczby mogą w końcu doprowadzić do wygranej – choć czasem trzeba czekać na nią nawet kilkadziesiąt lat.

