Waloryzacja emerytur

Emerytury pójdą w górę. Na to wskazują najnowsze dane, jakie podał GUS. Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur potrzebna jest inflacja oraz wzrost średniego wynagrodzenia. Mając te parametry, wylicza się wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Z danych GUS wynika, że w lipcu 2024 roku średnie wynagrodzenie poszło w górę aż o 10,6 proc. w zestawieniu rok do roku. Zaś inflację mamy na poziomie 4,2 proc. Mając te dane i zastosowawszy odpowiednie wyliczenie, uzyskujemy wskaźnik waloryzacji emerytur na poziomie 5,48 proc. O tyle właśnie mogłyby pójść w górę emerytury i renty. O jakich dokładnie kwotach mówimy? Przykładowo najniższa emerytura, która to wynosi obecnie 1780 zł wzrosłaby 97 zł. Średnia emerytura, która to wynosi już 3700 zł podwyższyłaby się o 203 zł. Natomiast wyższe świadczenie rzędu 5 tys. zł poszłoby w górę o 274 zł. Szczegółowe wyliczenia poszczególnych emerytur po waloryzacji prezentujemy w GALERII.

Podwyżka emerytur i rent

Po co w ogóle jest waloryzacja emerytur i rent? Gdyby nie ona, to wielu seniorów żyłoby na progu ubóstwa. Waloryzacja świadczeń dla seniorów ma wyrównać w ich portfelach straty, jakie przynosi im coroczna inflacja. I im większa drożyzna, tym wyższe szanse na większą podwyżkę dla seniorów. Jeśli zaś inflacja jest niska i wzrost wynagrodzeń jest słaby, to i seniorzy nie mają co liczyć na spore podwyżki swoich świadczeń wypłacanych przez ZUS.

W naszych wyliczeniach przedstawiamy emerytury do 5 tys. zł. Ale są seniorzy, którzy mają bardzo wysokie świadczenia. Na przykład najwyższa emerytura wypłacana w Polsce to około 43 tys. zł. A dla porównania najniższa emerytura w Polsce wynosi raptem 2 grosze. Coraz częściej porusza się także kwestie różnic w emeryturach kobiet i mężczyzn. Emerytury panów są o blisko tysiąc złotych wyższe.