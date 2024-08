i Autor: Pixabay Lidl

Ostrzeżenie GIS

Groźna bakteria w sałacie z Lidla

Uwaga na mieszkanki sałat z Lidla. W wybranych workach może znajdować się groźna dla zdrowia bakteria. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie w tej sprawie. Chodzi o mieszanki sałat firmy AVIT. W produktach wykryto bakterie Salmonella. Klienci Lidla, którzy kupili już produkty o wskazanym numerze partii, proszeni są o zwrócenie go do sklepu. Załata z Salmonellą trafiła też do Makro Cash and Carry Polska S.A..