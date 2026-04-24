Decyzja o wycofaniu wszystkich partii produktu, a nie tylko tych z konkretną datą, to sygnał, że problem może być znacznie poważniejszy. Producent przyznał, że groźna bakteria została wykryta w kolejnych próbkach, co zmusiło go do podjęcia radykalnych kroków we współpracy z siecią handlową Kaufland.

Który produkt zniknął z półek? Sprawdź, czy masz go w domu

Wycofanie dotyczy jednego, konkretnego produktu sprzedawanego pod marką własną sieci Kaufland. Ze względu na rozszerzenie alertu na wszystkie partie, nie trzeba już sprawdzać numeru ani daty ważności. Jeśli masz ten produkt w domu, jest on objęty wycofaniem.

Cecha Szczegóły Nazwa produktu Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre! Numer partii Wszystkie Termin przydatności Wszystkie Producent AGRONA Sp. z o. o. sp. k., ul. Szkolna 23, 19-100 Mońki (Wet. nr ident.: PL 20081602 WE) Dystrybutor Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j.

i Autor: GIS/ Materiały prasowe

Czym grozi Listeria? To cichy i groźny przeciwnik

Listeria monocytogenes to bakteria, która może wywołać chorobę zwaną listeriozą. Choć dla większości zdrowych osób zakażenie może przebiegać bezobjawowo lub przypominać lekką grypę, dla niektórych stanowi śmiertelne zagrożenie.

Szczególnie narażone są: kobiety w ciąży (ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu lub choroby noworodka), osoby starsze, osoby z osłabionym układem odpornościowym (np. po chemioterapii, zakażone HIV, po przeszczepach).

U tych osób listerioza może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy, a nawet śmierci. Okres inkubacji choroby może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni, co utrudnia szybkie powiązanie objawów ze spożytym produktem.

Błyskawiczna reakcja sieci i producenta. Co się dzieje za kulisami?

Po wykryciu bakterii w kolejnych próbkach producent, firma Agrona, natychmiast wstrzymał produkcję. Jak informuje, trwają intensywne prace nad znalezieniem źródła skażenia i wyeliminowaniem go ze środowiska produkcyjnego. Zakład nie wznowi działalności, dopóki nie uzyska gwarancji bezpieczeństwa.

Sieć Kaufland, w ścisłym porozumieniu z producentem, wdrożyła procedurę wycofania produktu nie tylko ze sklepów, ale także z magazynów centralnych. Na stronie internetowej sieci pojawił się oficjalny komunikat dla klientów. To dowód na to, że obie firmy traktują sprawę priorytetowo, stawiając bezpieczeństwo konsumentów na pierwszym miejscu.

Nad całym procesem czuwają organy państwowe – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, które monitorują działania i prowadzą własne badania.

Masz ten produkt? Oto co musisz zrobić krok po kroku

Główny Inspektorat Sanitarny wydał jasne zalecenia dla konsumentów, którzy kupili Roladę Ustrzycką.

Po pierwsze: Nie jedz tego produktu. Pod żadnym pozorem nie należy go spożywać, nawet po obróbce termicznej.

Po drugie: Wyrzuć go lub zwróć do sklepu. Produkt należy bezwzględnie usunąć. Można go zwrócić w dowolnym markecie sieci Kaufland, gdzie zostanie przyjęty bez konieczności okazywania paragonu.

Po trzecie: Obserwuj swój organizm. Jeśli spożyłeś roladę w ciągu ostatnich kilku tygodni, zwracaj uwagę na objawy grypopodobne, takie jak gorączka, bóle mięśni, a także objawy ze strony układu pokarmowego (biegunka, wymioty).

Po czwarte: Skontaktuj się z lekarzem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu produktu, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej, informując o potencjalnym zakażeniu listeriozą.