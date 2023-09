Grypa to groźniejsza choroba niż nam się wydaje. Ekspertka: szczepienia chronią przed groźnymi powikłaniami

Konrad Karpiuk, redaktor Superbiznesu: Do tej pory w Polsce darmowe leki przysługiwały seniorom powyżej 75 roku życia. Sejm przyjął poprawki, które wprowadziły darmowe leki dla dzieci poniżej 18 roku życia i dla seniorów powyżej 65 roku życia. Poprosiłbym Panią o komentarz na temat tej istotnej poprawki.

Daniela Duta – dyrektor generalna Vaccines Sanofi w Polsce: Sądzę, że to wspaniała wiadomość dla Polaków. Odniosę się głównie do szczepionek przeciw grypie, ponieważ ten temat jest mi szczególnie bliski. Dzieci poniżej 18 roku życia i dorośli powyżej 65 roku życia są szczególnie narażeni na grypę i wynikające z niej powikłania. Otrzymujemy sygnały z półkuli południowej, gdzie właśnie trwa sezon grypowy, że jest ogromna liczba hospitalizacji dzieci poniżej 16 roku życia, co jest spowodowane niskim odsetkiem szczepień w tej grupie wiekowej. Dlatego liczę na to, że decyzja w sprawie bezpłatnych szczepionek zwiększy odsetek zaszczepionych w Polsce dzieci i ochroni je przed grypą. Mówiąc z kolei o grupie wiekowej 65 plus, jest to grupa szczególnie narażona na wystąpienie poważnych powikłań, a system immunologiczny seniorów z racji wieku jest osłabiony. Tym samym są oni bardziej narażeni na infekcje i zaostrzenie objawów chorób przewlekłych, a także na powikłania wynikające z samej grypy. Właśnie dlatego szczepienia są tak ważne, nie tylko mogą chronić przed zachorowaniem, ale również przed powikłaniami jakie mogą się pojawić w wyniku grypy. Grypa jest szczególnie groźna dla osób z chorobą sercowo-naczyniową, czy dla cukrzyków, a wiemy, że wraz z wiekiem liczba chorób przewlekłych wzrasta.

Mam ogromną nadzieję, że ta zmiana w prawie zmieni statystyki i sprawi, że społeczeństwo będzie na większą skalę chronione przed grypą i jej powikłaniami.

Większość ludzi sądzi, że grypa nie jest groźna, ale to nie jest prawda.

Tak, to faktycznie problem, bo wiele osób uważa grypę za niegroźną chorobę sezonową i zapominamy o poważnych powikłaniach jakie mogą pojawić się po grypie. Szczególnie w grupach ryzyka mogą wystąpić takie powikłania jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, powikłania sercowo-naczyniowe Dlatego szczepienia są istotne ponieważ mogą złagodzić objawy grypy i uchronić przed groźnymi powikłaniami.

W trakcie pandemii COVID-19 niemal 7 proc. populacji zaszczepiło się na grypę. Ale w ostatnim sezonie grupowym doszło do spadku do ok 5 proc. W grupie 65+ tylko 20 proc. było zaszczepionych, jak możemy uniknąć takich spadków?

Mówiąc o ubiegłym sezonie grypowym, było blisko 6 milionów przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i aż 34 tys. przypadków hospitalizacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę ludzi, którzy nie poszli do lekarza, liczby mogą być jeszcze większe. Dlatego powinniśmy pamiętać, że nieleczona lub nieprawidłowo leczona grypa, może spowodować naprawdę groźne powikłania. Komplikacje po grypie nie tylko pogarszają nasze zdrowie, ale mogą prowadzić nawet do śmierci. W ubiegłym sezonie grypowym mieliśmy aż 122 przypadki śmierci, a 100 z nich dotyczyło osób w wieku powyżej 65 lat. Zakażenia dróg oddechowych to w Polsce co piąta przyczyna śmierci, więc warto przypominać – bycie zaszczepionym przeciw grypie może pomóc w uniknięciu tych niebezpiecznych powikłań.

W tym roku wprowadzamy na rynek szczepionkę, która jest dedykowana populacji najbardziej narażonej, dla osób powyżej 60 roku życia. Szczepionka ta ma zwiększoną liczbę antygenów, czterokrotnie większą niż standardowa dawka, wiec będzie idealna dla seniorów, aby chronić ich przed grypą i ewentualnymi wynikającymi z niej powikłaniami.

Jest to tym bardziej kluczowe, ponieważ polskie społeczeństwo się starzeje.

Tak, niestety Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Czytałam badania, że do 2050 roku populacja seniorów będzie w Polsce wynosiła 40 proc. całej populacji. Dlatego tak ważna jest profilaktyka aby jak najdłużej być w dobrej kondycji zdrowotnej.

