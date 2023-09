Polskę czeka demograficzna katastrofa. Liczba ludności może spaść nawet o ok. 10.5 mln

Demografia Polski

"Wyniki wskazują na wyraźny ubytek ludności do 2060 r. W scenariuszu głównym przewiduje się spadek do 30,4 mln osób (natomiast w scenariuszach alternatywnych odpowiednio do 26,7 mln w niskim oraz do 34,8 mln w wysokim)" — poinformował GUS. Sytuacja jest dramatyczna. Niestety, dane i prognozy statystyczne wskazują na to, że nie tylko będzie rodzić się coraz mniej Polaków, ale i będzie przybierał na sile proces starzenia się społeczeństwa. Oznacza to wzrost odsetka osób w wieku 65 lat i więcej oraz duży spadek liczby dzieci i młodzieży (0–17 lat). Jedynie w scenariuszu wysokim przewiduje się utrzymanie liczby osób poniżej 18 lat na poziomie zbliżonym do 2022 r.

Spadać będzie także liczba ludności w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że do 2060 roku spadek ten wyniesie od 25 proc. w scenariuszu niskim aż do 40 proc. w scenariuszu wysokim. W konsekwencji doprowadzi to do zwiększenia współczynnika obciążenia demograficznego ludnością w wieku nieprodukcyjnym. W 2022 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym (kobiety 18–59, mężczyźni 18-64) przypadało 70 osób w wieku nieprodukcyjnym (0–17, 60+/65+). W 2060 r. będzie to już 105 osób (według scenariusza głównego).

Naturalnym skutkiem tych zjawisk będzie wyraźny spadek liczby urodzeń. Przewiduje się, że pomiędzy 2022 r. a 2060 r. ich liczba spadnie z 8,7 do 6,3 mln w scenariuszu wysokim i do 4,8 mln w niskim.

GUS prognozuje, w których województwach będzie sytuacja demograficzna najlepsza, a w których najgorsza? Wszystko wskazuje na to, że na dramat demograficzny muszą szykować się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Tam do 2060 r. liczba mieszkańców zmniejszy się o 30,6 proc. Zaś najlepiej sytuacja ma wyglądać w województwie mazowieckim i pomorskim, gdzie do 2060 rok liczba ludności zmniejszy się o 7 proc.

Pieniądze to nie wszystko - Alicja Defratyka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.