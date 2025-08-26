Bezrobocie nieznacznie wzrosło względem czerwca

W stosunku kwartalnym bezrobocie spadło

Przeciętny bezrobotny szuka pracy przez 8 miesięcy

GUS podał dane o bezrobociu w lipcu i II kwartale

Jak podał GUS stopa bezrobocia w lipcu 2025 r. wyniosła 5,4 proc., wobec 5,2 proc. w czerwcu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 830,8 tys. wobec 797,0 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 108,4 tys. wobec 85,3 tys. poprzednio.

Główny Urząd Statystyczny Opublikował także Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Z badania wynika, że w II kwartale 2025 roku stopa bezrobocia wyniosła 2,8 proc., gdy w I kwartale 2025 roku wynosiła 3,4 proc.

W II kwartale 2025 roku liczba osób bezrobotnych w wieku 15-74 lata, mierzona według kryteriów międzynarodowych stosowanych w BAEL, wyniosła 503 tysiące. W porównaniu z I kwartałem 2025 roku, liczba ta zmniejszyła się o 97 tysięcy osób, co stanowi spadek o 16,2%. Jednakże, w odniesieniu do II kwartału 2024 roku, liczba bezrobotnych wzrosła o 31 tysięcy osób, czyli o 6,6%.

Podział ze względu na płeć wskazuje, że liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn jest zbliżona – odpowiednio 252 tysiące i 250 tysięcy. Co więcej, większość bezrobotnych (58,4%) mieszka w miastach.

Bezrobotni szukają pracy przez prawie 8 miesięcy! Najwięcej bezrobotnych wśród młodych

Długość poszukiwania pracy jest istotnym wskaźnikiem kondycji rynku pracy. W II kwartale 2025 roku osoby bezrobotne poszukiwały pracy średnio przez 7,8 miesiąca. Jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy to średni czas poszukiwania pracy wynosił 7,5 miesiąca. Najdłużej pracy poszukują osoby w wieku 55-74 lata (średnio 9,5 miesiąca), co może wynikać z trudności w przekwalifikowaniu się, dyskryminacji ze względu na wiek oraz mniejszej mobilności zawodowej. Z kolei najkrócej pracy poszukują osoby najmłodsze, w wieku 15-19 lat (5,6 miesiąca), co może być związane z większą elastycznością i otwartością na różne oferty pracy.

Stopa bezrobocia różni się w zależności od grupy wiekowej. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób najmłodszych, tj. w grupie wieku 15-24 lata – 11,3%. Tak wysoki wskaźnik może wynikać z braku doświadczenia zawodowego, trudności w znalezieniu pierwszej pracy oraz konkurencji na rynku pracy. W pozostałych grupach wiekowych stopa bezrobocia jest znacznie niższa:

25-34 lata: 3,2%

35-44 lata: 2,2%

45-89 lata: 1,9%

Niskie stopy bezrobocia w starszych grupach wiekowych mogą świadczyć o stabilności zatrudnienia oraz mniejszej skłonności do zmiany pracy.

Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby, które zostały zwolnione

Analiza przyczyn bezrobocia pozwala zrozumieć, jakie czynniki wpływają na sytuację na rynku pracy. W II kwartale 2025 roku największą grupę stanowili bezrobotni, którzy stracili pracę (40,1%, tj. 201 tys. osób). Oznacza to, że osoby te odeszły z ostatniego miejsca pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie z własnej inicjatywy, co może być związane z restrukturyzacją firm, zwolnieniami grupowymi lub likwidacją stanowisk pracy.

Znaczący odsetek bezrobotnych (27,7%, tj. 139 tys. osób) stanowią osoby mające zamiar powrócić do pracy po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące. Wśród kobiet udział ten jest wyższy niż wśród mężczyzn i wynosi odpowiednio 32,1% i 23,2%. Może to być związane z urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi lub innymi obowiązkami rodzinnymi.

Pozostałe grupy bezrobotnych to: osoby poszukujące pierwszej pracy: 16,3% (tj. 82 tys.) oraz osoby, które zrezygnowały z pracy z własnej inicjatywy: 15,9% (tj. 80 tys.).

