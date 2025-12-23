GUS ujawnia prawdę przed świętami! Czekolada droższa aż o 32 proc., ale te warzywa potaniały

Beata Lekszycka
PAP
Marta Kowalska
2025-12-23 9:40

Ceny żywności przed świętami Bożego Narodzenia 2025 rosną umiarkowanie – wynika z danych GUS. Warzywa, w tym ziemniaki i marchew, są wyraźnie tańsze niż rok temu, podczas gdy czekolada notuje rekordowy wzrost cen, sięgający blisko 32 proc. To najwyższy skok cen wśród analizowanych artykułów spożywczych.

  • Wzrost cen żywności przed tegorocznymi świętami jest umiarkowany (2,5% r/r w listopadzie 2025), znacznie niższy niż w poprzednich latach (np. 17,5% w listopadzie 2022).
  • Możesz zaoszczędzić na tradycyjnych potrawach: ziemniaki potaniały o 21,7%, a marchew o 13,8% r/r.
  • Uważaj na słodycze: czekolada zdrożała aż o blisko 32% r/r, będąc liderem podwyżek.
  • Prezenty również podrożały, zwłaszcza książki beletrystyczne, co może wpłynąć na świąteczny budżet.

Umiarkowany wzrost cen żywności przed świętami

Jak wynika z najnowszej informacji opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), tegoroczny okres przedświąteczny przynosi znacznie mniejsze podwyżki cen niż w poprzednich latach. Urząd zaznacza, że „w okresie przedświątecznym wzrost cen żywności jest umiarkowany, ale „może być znacznie taniej lub sporo drożej” w zależności od rodzaju produktów”.

W listopadzie 2025 r. ceny konsumpcyjne były średnio o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. GUS zwrócił uwagę, że „to wynik, który kontrastuje z doświadczeniami z poprzednich lat, gdy przedświąteczne wzrosty potrafiły sięgać 17,5 proc. (licząc rok do roku, dane za listopad 2022 r.)”.

Tańsze ziemniaki i marchew na świąteczny stół

Wśród produktów, które wyraźnie potaniały, znalazły się podstawowe składniki świątecznych potraw. Ziemniaki były w listopadzie 2025 r. tańsze o 21,7 proc., a marchew o 13,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. To dobra wiadomość dla osób przygotowujących tradycyjną sałatkę warzywną. Nieznacznie niższe ceny odnotowano również w przypadku karpia, który pozostaje jednym z kluczowych produktów wigilijnych. Jednocześnie owoce suszone i orzechy podrożały średnio o ok. 4 proc. względem listopada 2024 r.

Czekolada liderem podwyżek cen

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w segmencie słodyczy. GUS wskazał, że produkty z grupy czekolada zdrożały przeciętnie o blisko 32 proc. rok do roku. To najwyższy wzrost cen wśród analizowanych artykułów spożywczych.

Prezenty pod presją cen

Podwyżki widoczne są także w kategorii prezentów. Najbardziej wzrosły ceny książek beletrystycznych, natomiast zabawki i artykuły okolicznościowe podrożały średnio o ok. 1 proc. w skali roku. Dane te pokazują, że mimo stabilizacji inflacji, część świątecznych wydatków pozostaje wyraźnie droższa niż przed rokiem. 

