- Wzrost cen żywności przed tegorocznymi świętami jest umiarkowany (2,5% r/r w listopadzie 2025), znacznie niższy niż w poprzednich latach (np. 17,5% w listopadzie 2022).
- Możesz zaoszczędzić na tradycyjnych potrawach: ziemniaki potaniały o 21,7%, a marchew o 13,8% r/r.
- Uważaj na słodycze: czekolada zdrożała aż o blisko 32% r/r, będąc liderem podwyżek.
- Prezenty również podrożały, zwłaszcza książki beletrystyczne, co może wpłynąć na świąteczny budżet.
Umiarkowany wzrost cen żywności przed świętami
Jak wynika z najnowszej informacji opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), tegoroczny okres przedświąteczny przynosi znacznie mniejsze podwyżki cen niż w poprzednich latach. Urząd zaznacza, że „w okresie przedświątecznym wzrost cen żywności jest umiarkowany, ale „może być znacznie taniej lub sporo drożej” w zależności od rodzaju produktów”.
W listopadzie 2025 r. ceny konsumpcyjne były średnio o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. GUS zwrócił uwagę, że „to wynik, który kontrastuje z doświadczeniami z poprzednich lat, gdy przedświąteczne wzrosty potrafiły sięgać 17,5 proc. (licząc rok do roku, dane za listopad 2022 r.)”.
Tańsze ziemniaki i marchew na świąteczny stół
Wśród produktów, które wyraźnie potaniały, znalazły się podstawowe składniki świątecznych potraw. Ziemniaki były w listopadzie 2025 r. tańsze o 21,7 proc., a marchew o 13,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. To dobra wiadomość dla osób przygotowujących tradycyjną sałatkę warzywną. Nieznacznie niższe ceny odnotowano również w przypadku karpia, który pozostaje jednym z kluczowych produktów wigilijnych. Jednocześnie owoce suszone i orzechy podrożały średnio o ok. 4 proc. względem listopada 2024 r.
Czekolada liderem podwyżek cen
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w segmencie słodyczy. GUS wskazał, że produkty z grupy czekolada zdrożały przeciętnie o blisko 32 proc. rok do roku. To najwyższy wzrost cen wśród analizowanych artykułów spożywczych.
Prezenty pod presją cen
Podwyżki widoczne są także w kategorii prezentów. Najbardziej wzrosły ceny książek beletrystycznych, natomiast zabawki i artykuły okolicznościowe podrożały średnio o ok. 1 proc. w skali roku. Dane te pokazują, że mimo stabilizacji inflacji, część świątecznych wydatków pozostaje wyraźnie droższa niż przed rokiem.
