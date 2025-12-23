Wzrost cen żywności przed tegorocznymi świętami jest umiarkowany (2,5% r/r w listopadzie 2025), znacznie niższy niż w poprzednich latach (np. 17,5% w listopadzie 2022).

Możesz zaoszczędzić na tradycyjnych potrawach: ziemniaki potaniały o 21,7%, a marchew o 13,8% r/r.

Uważaj na słodycze: czekolada zdrożała aż o blisko 32% r/r, będąc liderem podwyżek.

Prezenty również podrożały, zwłaszcza książki beletrystyczne, co może wpłynąć na świąteczny budżet.

Umiarkowany wzrost cen żywności przed świętami

Jak wynika z najnowszej informacji opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), tegoroczny okres przedświąteczny przynosi znacznie mniejsze podwyżki cen niż w poprzednich latach. Urząd zaznacza, że „w okresie przedświątecznym wzrost cen żywności jest umiarkowany, ale „może być znacznie taniej lub sporo drożej” w zależności od rodzaju produktów”.

W listopadzie 2025 r. ceny konsumpcyjne były średnio o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. GUS zwrócił uwagę, że „to wynik, który kontrastuje z doświadczeniami z poprzednich lat, gdy przedświąteczne wzrosty potrafiły sięgać 17,5 proc. (licząc rok do roku, dane za listopad 2022 r.)”.

Tańsze ziemniaki i marchew na świąteczny stół

Wśród produktów, które wyraźnie potaniały, znalazły się podstawowe składniki świątecznych potraw. Ziemniaki były w listopadzie 2025 r. tańsze o 21,7 proc., a marchew o 13,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. To dobra wiadomość dla osób przygotowujących tradycyjną sałatkę warzywną. Nieznacznie niższe ceny odnotowano również w przypadku karpia, który pozostaje jednym z kluczowych produktów wigilijnych. Jednocześnie owoce suszone i orzechy podrożały średnio o ok. 4 proc. względem listopada 2024 r.

Czekolada liderem podwyżek cen

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w segmencie słodyczy. GUS wskazał, że produkty z grupy czekolada zdrożały przeciętnie o blisko 32 proc. rok do roku. To najwyższy wzrost cen wśród analizowanych artykułów spożywczych.

Prezenty pod presją cen

Podwyżki widoczne są także w kategorii prezentów. Najbardziej wzrosły ceny książek beletrystycznych, natomiast zabawki i artykuły okolicznościowe podrożały średnio o ok. 1 proc. w skali roku. Dane te pokazują, że mimo stabilizacji inflacji, część świątecznych wydatków pozostaje wyraźnie droższa niż przed rokiem.

PTNW Balcerowicz