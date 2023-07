Pewne 300 zł dla emerytów! Ta grupa seniorów dostanie nawet 1900 zł!

Waloryzacja emerytur i rent 2024

Rządzący przymierzają się do prognoz waloryzacyjnych na przyszły rok. Jak dowiedział się "Fakt", także na przyszły rok szykowana będzie waloryzacja kwotowo-procentowa. Wiadomo, że podwyżki procentowe emerytur i rent będą niższe niż w tym roku. Rząd prognozuje, że średnioroczna inflacja może wynieść 12 proc. w 2023 roku. Zatem właśnie te 12 proc. wyniósłby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Jak podaje dziennik, rząd myśli o tym, by podwyżki kwotowe emerytur wyniosły 250 jak w tym roku, a może nawet 300 zł. W praktyce wyglądałoby to następująco: osoby, które otrzymują emerytury poniżej minimalnej emerytury, miałyby waloryzację procentową (podwyżki wyniosłyby 12 proc.). W takiej sytuacji emerytura minimalna wzrosłaby kwotowo z 1 588,44 zł do kwoty 1 888,44 zł brutto. Podwyżki kwotowe miałyby w takiej sytuacji zapewnione osoby ze świadczeniami od minimalnego do 2,8 tys. zł brutto. Wyższe emerytury rosłyby już procentowo. Takie rozwiązanie i przeliczenie miałoby być korzystne dla seniorów. Chcesz dowiedzieć się, o ile dokładnie mogłaby wzrosnąć Twoja emerytura lub renta w 2024 roku? Szczegółowe dane przedstawiamy w galerii załączonej do tego artykułu. By odszukać swoją emeryturę, należy przeklikać galerię.

