Gwiazdy bez głodowych emerytur. Składki artystów do ZUS

To koniec 800 plus? Minister finansów Andrzej Domański ujawnia

Głodowe emerytury gwiazd

Koniec z głodowymi emeryturami gwiazd. Minister kultury Hanna Wróblewska zgłosiła wniosek o wprowadzenie projektu ustawy, który ma zapewnić artystom dostęp do stałego ubezpieczenia społecznego. Obecnie w tym zakresie jest duża dowolność. Latami wiele umów/kontraktów artystów nie było ozusowanych. W praktyce oznaczało to, że od umowy pobierany był tylko podatek, a nie było składek emerytalno-rentowych. Obowiązywały takie zasady jak przy umowach śmieciowych. Skutek tego był taki, że wielcy artyści polskiej sceny muzycznej mieli bardzo niskie emerytury. Gwizdy wielokrotnie żaliły się na wyjątkowo niskie świadczenia z ZUS. Na przykład Krzysztof Cugowski na łamach "Super Expressu" mówił o emeryturze rzędu 1700 zł, Maryla Rodowicz mówiła w mediach o emeryturze rzędu 1400 zł, a Alicja Majewska 1000 zł. Nawet najwyższa waloryzacja emerytur nie ratuje sytuacji. Zatem wszystko ma zmienić odgórna ustawa.

Jak podaje PAP, projekt, który trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu, zakłada włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych, obejmując ich pełnym katalogiem świadczeń, w tym emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych oraz zdrowotnych. W planach jest również utworzenie Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych, który finansowałby dopłaty do składek ubezpieczeniowych dla twórców o niskich dochodach.

Minister kultury podkreśliła, że wiele osób pracujących w sektorze artystycznym boryka się z problemem braku ubezpieczenia, co uniemożliwia im dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych. Projekt ustawy ma również uprościć proces uzyskania statusu artysty zawodowego, z dorobkiem twórczym jako głównym kryterium.

Wyższe emerytury gwiazd

Kiedy można spodziewać się zmian w przepisach? Konsultacje społeczne mają się odbyć pod koniec bieżącego roku, a w pierwszym kwartale 2025 r. projekt ma zostać przedłożony Radzie Ministrów.

Według raportu "Policzone i Policzeni 2024", w Polsce jest 62 423 artystów (muzyka 16 346, architektura 13 693, sztuki wizualne 13 176, film 6996, teatr 3960, taniec 3222, literatura 3010, twórczość ludowa 2020). 8,3 proc. artystów ma umowy o pracę na czas nieokreślony, 69 proc. artystów ma dochody poniżej średniej krajowej, 51 proc. artystów ma przychody z umów-zleceń i o dzieło, a 30 proc. zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia. Okazuje się, że 10,4 proc. twórców i artystów nie ubezpiecza się z powodu niskiego statusu majątkowego, a 11 proc. ubezpiecza się przy członkach rodziny.

