Lidl oferuje szeroki wybór halloweenowych słodyczy i przekąsek, w tym nowości inspirowane serialem "Wednesday".

W asortymencie znajdziesz m.in. mieszanki do wypieków, rożki w polewie, chrupki, popcorn karmelizowany oraz różnorodne żelki i pianki.

Sklep przygotował także specjalne słodycze na "cukierek albo psikus", takie jak lizaki czekoladowe, żelki Trolli, figurki z czekolady oraz zestawy słodyczy w ozdobnych opakowaniach.

Ofertę uzupełniają halloweenowe dekoracje, balony i pluszowe maskotki z cukierkami.

Domówka w stylu Wednesday

Tegoroczną nowością są produkty inspirowane popularnym serialem Wednesday. Na półkach Lidla pojawiły się m.in. mieszanki do wypieków Halloween (7,99 zł/310–320 g), dzięki którym przygotujemy aromatyczne babeczki czy kruche ciasteczka. W ofercie nie zabrakło też rożków w polewie z czarnego wafla Halloween (9,99 zł/4 x 75 g), które zachwycą swoim wyglądem każdego uczestnika imprezy.

Na stole warto postawić również chrupki ziemniaczane Halloween i nietoperze w supercenie 5,99 zł/100 g, a dla miłośników popcornu – popcorn karmelizowany Halloween (11,99 zł/250 g). Ofertę uzupełniają kolorowe żelki: zęby Halloween (4,99 zł/200 g), gummy worms (9,99 zł/450 g), scary mix (4,99 zł/200 g) czy żelki z kwaśną posypką (5,99 zł/200 g). Nie zabrakło również słodkich pianek – zarówno jagodowych w polewie (11,99 zł/225 g), jak i waniliowych klasyków (8,99 zł/275 g).

Cukierek albo psikus? Lidl ma wszystko!

Tradycyjne hasło „cukierek albo psikus” brzmi jeszcze lepiej, gdy w torbie znajdzie się coś pysznego. Lidl zadbał o to, by każdy mały łasuch mógł zebrać wyjątkowe słodycze. Wśród nich znajdują się lizaki czekoladowe na Halloween (3,99 zł/25 g), żelki tarantule Trolli (19,99 zł/800 g), mieszanki żelków Trolli (15,99 zł/360 g), a także skrzynie ze słodyczami (9,99 zł/92 g). Fani czekolady docenią figurki z czekolady mlecznej Halloween (9,99 zł/100 g) i praliny z kremem (13,99 zł/200 g).

W tym roku pojawiły się także zestawy słodyczy w ozdobnej dyni (21,99 zł/200 g) oraz mieszanki słodyczy na Halloween (31,99 zł/400 g), których opakowania mogą posłużyć jako praktyczne koszyki na łakocie.

Halloweenowe dekoracje i maskotki

Z myślą o najmłodszych, Lidl wprowadził do oferty pluszowe maskotki z cukierkami Halloween (19,99 zł/90 g), które łączą zabawę ze smakiem. W sklepach znajdziemy też balony w halloweenowe wzory (od 9,99 zł/szt.) oraz dekoracje dostępne w atrakcyjnych cenach – 8,99 zł lub 14,99 zł za sztukę.

