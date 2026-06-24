Handlowcy Energi przesyłali dane klientów przez WhatsApp. Sprawą zajął się UODO

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
PAP
PAP
2026-06-24 22:32

Skany umów, zdjęcia dokumentów i dane klientów miały trafiać przez popularny komunikator na prywatne telefony przedstawicieli handlowych. Po latach sprawa zakończyła się interwencją Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Spółka przekonuje, że nie wiedziała o działaniach osób współpracujących przy sprzedaży.

Dłoń trzyma smartfon z aplikacją WhatsApp, na tle budynku z logo Energa, co ilustruje problem przesyłania danych klientów przez komunikator. O sprawie przeczytasz na Super Biznes.
Autor: Shutterstock Dłoń trzyma smartfon z aplikacją WhatsApp na tle biurowca Energii, symbolizujący problem przesyłania danych klientów przez komunikator. O sprawie i interwencji UODO przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • UODO upomniał Energa-Obrót po wykryciu nieprawidłowości związanych z danymi klientów.
  • Skany umów miały być przesyłane przez WhatsApp i trafiać na prywatne telefony handlowców.
  • Spółka przekonuje, że działania pracowników subagenta odbywały się bez jej wiedzy i zgody.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych upomniał spółkę Energa-Obrót po zakończeniu postępowania dotyczącego naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Jak poinformował UODO, przedstawiciele handlowi mieli przesyłać za pośrednictwem komunikatora WhatsApp m.in. skany umów zawartych z klientami. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2021 roku, kiedy podczas pandemii partnerzy biznesowi spółki odwiedzali klientów w domach i proponowali im m.in. aneksy do obowiązujących umów na energię.

Energa-Obrót: działali bez naszej wiedzy

W odpowiedzi na pytania PAP Energa-Obrót podkreśliła, że wykryte naruszenie było wynikiem samowolnych działań pracowników subagenta współpracującego ze spółką. Firma zaznaczyła, że nie miała wiedzy o wykorzystywaniu aplikacji WhatsApp do przesyłania dokumentów zawierających dane osobowe klientów.

Naruszenie dotyczyło samowolnych działań pracowników subagenta, w formule door-to-door, w zakresie komunikacji przy użyciu aplikacji. Odbywało się to bez wiedzy i zgody Energi Obrotu – przekazała spółka.

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Jednocześnie podkreślono, że po wykryciu problemu sprawa została niezwłocznie zgłoszona do UODO, a firma współpracowała z urzędem przez cały okres postępowania.

Na prywatnym telefonie znaleziono dokumenty klientów

Jak wynika z ustaleń opisanych przez UODO, nieprawidłowości wyszły na jaw po analizie prywatnego telefonu jednego z przedstawicieli handlowych. Oprócz służbowych poleceń miały znajdować się tam skany i zdjęcia umów zawartych z co najmniej 15 klientami Energi-Obrót. Dokumenty były przesyłane przez komunikator internetowy i przechowywane poza oficjalnymi systemami firmy. Według UODO praktyka ta trwała przez wiele miesięcy.

Urząd wskazał błędy po stronie spółki

Choć naruszenie zostało wykryte przez samą Energa-Obrót, urząd uznał, że spółka jako administrator danych nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Prezes UODO wskazał również, że firma nie zweryfikowała w wystarczającym stopniu podmiotu przetwarzającego dane, któremu powierzyła część obowiązków związanych z obsługą klientów. W efekcie Energa-Obrót otrzymała upomnienie.

Kara finansowa dla podmiotu przetwarzającego dane

Jeszcze poważniejsze konsekwencje spotkały podmiot współpracujący przy obsłudze klientów. UODO nałożył na niego nie tylko upomnienie, ale również administracyjną karę finansową w wysokości 10 145 zł. Jak podkreślił urząd, w trakcie postępowania podmiot ten próbował ograniczać swoją odpowiedzialność i przerzucać winę na inne osoby zaangażowane w proces przetwarzania danych.

Energa-Obrót przypomniała również, że od 2021 roku obowiązują nowe przepisy Prawa energetycznego, które zakazały zawierania umów sprzedaży energii i gazu z odbiorcami indywidualnymi poza lokalem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że popularna wcześniej sprzedaż door-to-door została wyeliminowana z rynku. Zmiana miała zwiększyć ochronę konsumentów i ograniczyć ryzyko nadużyć przy zawieraniu umów.

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