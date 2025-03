Pierwsza elektrownia w Choczewie. Pierwsza łopata wbita zostanie wbita w ziemię w 2028 roku

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce stanie w gminie Choczewo, niedaleko Żarnowca. Lokalizację wybrano m.in. ze względu na możliwość chłodzenia reaktora wodą morską. Planowo w 2025 roku plac budowy ma być przekazany wykonawcy do rozpoczęcia prac przygotowawczych, a w 2026 roku powstanie raport lokalizacyjny z tych prac.

W 2027 roku zostanie wydane pozwolenie na wstępne pracy budowlane, a właściwe prace budowlane rozpoczną się w 2028 roku. Na miejscu dokonano już wycinki części lasu, a teren budowy odgrodzono płotem.

- Celem jest, żeby pierwszy prąd z pierwszego bloku I elektrowni jądrowej w Polsce popłynął w 2036 r - poinformował dyr. Paweł Gajda.

- W latach 2037-2038 zakładamy oddanie kolejnych bloków, i już w tym 2038 r. mielibyśmy całą elektrownię pracującą, a w 2039 r., od pierwszego stycznia mamy całą dyspozycyjną elektrownię, w całości pracującą juź na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - mówił dyr. Paweł Gajda z Ministerstwa Przemysłu.

Docelowo w Choczewie mają powstać trzy bloki z reaktorami AP1000 (każdy po 1250 MWe mocy).

- Główne założenie projektu to jest zaangażowanie Skarbu Państwa w roli jedynego inwestora, to postaje niezmienne. Udział kapitału własnego na poziomie 30 proc., który zostanie zapewniony w postaci dokapitalizowania spółki (PEJ) [...] Głownym elementem (tego finansowania) są agencje kredytów eksportowych. Mamy ze strony Exim Banku deklarację, że to jest 40 proc. Trwa w tym momencie dopinanie pozostałych 30 proc. - mówił Gajda.

Partnerem w budowie elektrowni jądrowej w Choczewie jest konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel (USA).

Druga elektrownia jądrowa w Polsce. Są przewidywane lokalizacje, ostateczna decyzja w 2027 roku

W harmonogramie przewiduje się także wstępny screening lokalizacji pod drugą elektrownie jądrową, który ma się zakończyć jeszcze w 2024 roku. Obecnie ministerstwo ma na oku dwie lokalizacje - Bełchatów i Konin, a "rezerwowo" Połaniec i Kozienice.

Docelowo w 2025 roku mają być wydane decyzje zasadnicze i rozpoczęte badania lokalizacyjne. W 2027 roku planowane jest ostateczne ustalenie modelu biznesowego, wystąpienie z wnioskiem notyfikacyjnym do Komisji Europejskiej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, która ma być wydana do 2028 roku (gdy planowo mają zakończyć się też badania lokalizacyjne i zapadnie decyzje o ustaleniu lokalizacji).

W 2029 roku ma zostać złożony wniosek o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i rozpoczęcie prac przygotowawczych na terenie budowy, a w 2031 roku wydane zezwolenie na budowę.

Budowa pierwszego bloku drugiej elektrowni jądrowej miałaby rozpocząć się w 2032 roku. Pierwszy blok zostałby uruchomiony w 2040 roku. Kolejne bloki miałyby zostać uruchamiane kolejno w 2041 roku i 2042 roku.

Na razie nie wyłoniono partnera drugiej inwestycji, ale wiadomo, że rozpoczęto "wstępny, przedprocesowy dialog".

Autor:

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.